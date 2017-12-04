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Культура и отдых

Фестиваль кинопритч пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 8-9 декабря

05 декабря 2017 13:59  [32] Культура и отдых

Региональный детский фестиваль кинопритч "Мы сами снимаем кино" пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 8-9 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Данный фестиваль является представительством международного детского фестиваля, учрежденного фондом сохранения духовно-нравственной культуры "Покров".

Согласно информации, 8 декабря в дзержинском ДКХ состоится торжественное открытие фестиваля, на котором будут награждены победители, а также пройдут мастер-классы для педагогов и детей. 9 декабря будет организован просмотр лучших работ.

Приём работ на конкурс проходил в период с 25 октября по 1 декабря. Жюри отбирали лучшие работы по номинациям: "Лучший фильм-притча (игровое кино)", "Лучший фильм-притча (анимация)", "Лучший актер/актриса".

Как сообщается в пресс-релизе, в конкурсе принимали участие различные кино- и анимационные студии, участникам которых от 7 до 18 лет, а также все желающие.

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