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Культура и отдых

"Вы откуда и куда?": "Выкса-фестиваль" представляет программу 2024 года

24 апреля 2024 10:45  [108] Культура и отдых

Фото: vyksafest.com

Призрачный театр, большой хип-хоп-концерт, тотальная театральная инсталляция и грандиозный новый мурал — в этом году в программе "Выкса-фестиваля" около 30 событий. Среди их создателей и участников — Хаски, Слава КПСС, Владимир Абих, Александр Горчилин, Петр Айду, Юрий Квятковский, Борис Павлович и многие другие. Фестиваль пройдет с 12 по 14 июля 2024. 

Тема "Выкса-фестиваля" в 2024 году — "Вы откуда и куда?". Каждый из нас, где бы мы ни жили, ищет ответ на вопросы: "Кто мы?", "Зачем мы здесь?", "Что нас объединяет?". В поисках ответов можно делать разное: у одних лучше выходит вспоминать прошлое, другие берутся придумывать новые ритуалы и традиции, третьи — собирают образ города из множества маленьких историй о нем. Все способы хороши — и все так или иначе будут представлены на фестивале, который ищет ответ на вопрос: "Что такое Выкса?". Идею фестиваля этого года предложил журналист и медиаменеджер Юрий Сапрыкин, который присоединился к команде Выксы-2024 в новой для фестиваля (и привычной для него) роли главного редактора. 

Основная программа

Главное событие фестиваля — музыкальный спектакль «Призраки оперы», который поставят музыкант Петр Айду и режиссер Елизавета Мороз. Оркестр "Персимфанс" и вокальный ансамбль INTRADA, солисты лучших музыкальных театров России и Выксунский хор исполнят пять фрагментов из старинных опер, которые звучали здесь ровно два века назад, на сцене выксунского усадебного театра Баташевых-Шепелевых. Авторы намерены воссоздать дух и образы ушедшего времени, вписав это действо  в ландшафт  городского парка — ровно на том месте, где когда-то был старый театр. Призрачный театр возродится на один вечер —  чтобы вернуть городу часть его истории. 

Традиционный для фестиваля большой концерт в этом году пройдет в формате музыкально-поэтического перформанса. Его главные участники — хип-хоп-исполнители Хаски и Слава КПСС — представят свои хиты и новый экспериментальный материал, созданный в сотрудничестве с композиторами Алексеем Ретинским и Настасьей Хрущевой. К ним присоединятся Катерина Троепольская и Андрей Родионов — драматурги и идеологи поэтического слэма — вместе с командой современных поэтов. 

Ключевое театральное событие фестиваля — тотальную инсталляцию и мокьюментари-спектакль "Сочинение будущего" — готовят драматург Элина Петрова и режиссер Борис Павлович. Вместе с выксунцами они собрали «театр горожан», который вот уже несколько месяцев работает над постановкой по текстам и идеям Александра Сухово-Кобылина — драматурга XIX века и одного из основателей "русского космизма". Результатом станет спектакль-променад, который займет все пространство выксунской гимназии и завершится кульминацией в актовом зале. 

Еще один проект с локальным контекстом представят режиссер Юрий Квятковский и драматург Михаил Дегтярев. В его основе — 10 историй выксунцев, которые прозвучат в специально созданном для фестиваля стендап-шоу под аккомпанемент джазового ансамбля. 

Завершает театральную программу спектакль "Это тебе" — режиссер Никита Славич перенесет его в Выксу из стен московского Дома культуры «ГЭС-2». В постановке задействованы не профессиональные актеры, а обычные зрители, которые сами определяют степень своего участия, взаимодействуют друг с другом и с полученными в ходе спектакля артефактами. 

Искусство, проекты-сателлиты и семейная программа 

На фасаде одного из самых больших цехов выксунского завода ОМК появится мурал Владимира Абиха — «Крепче стали». Увидеть этот и другие муралы (Эрика Булатова, Миши MOST, Алексея Луки), а также посетить сам завод, где льется раскаленная сталь, можно будет в рамках специально организованных экскурсий. 

Главным событием детской программы станет карнавальное шествие-перформанс с участием гостей фестиваля под руководством актера и режиссера Александра Горчилина. Спортивные события сосредоточатся вокруг большого парада выксунских сообществ — бегунов, велосипедистов, скейтеров, пловцов, спортсменов-экстремалов. 

"Задача Выкса-фестиваля — не только отражать культурную повестку, но и формировать ее; то, что было сделано в Выксе, не остается внутри города — но выходит как тренд на широкую культурную арену. В основе этой повестки часто лежит исторический — в том числе местный — материал: мы актуализируем фольклор, исследуем архитектуру и индустриальное наследие разных эпох, работаем с памятью коллективной и индивидуальной. 

В этом году я вижу для фестиваля два больших фокуса. Первый — в том, чтобы осмыслить (и попытаться возродить) наследие выксунского театра Баташевых-Шепелевых — крупнейшего усадебного театра России XIX века. Второй — в том, чтобы провести большой музыкальный эксперимент и предложить коллаборацию очень разных исполнителей: хип-хоп, фолк, академических музыкантов и участников поэтического слэма. Мы хотим, чтобы музыка, написанная для фестиваля в этом году, вошла в новые альбомы ее авторов, как это уже случалось ранее», — Ирина Седых, Председатель Попечительского совета фонда "ОМК-Участие", основательница "Выкса-фестиваля".

Обновится программа "походного театра" со спектаклями "По домам", "По углам", "По водам" и "По цехам", где можно увидеть ключевые достопримечательности города, побывать в гостях у местных жителей, поплавать по водоемам и исследовать заводские цеха. 

Продолжат работу круглогодичные паблик-арт проекты. Первый из них — "Выксунская майолика" — предлагал детям и взрослым обдумать идеи философа Ханны Арендт о важности наших действий и изобразить с помощью глины, что они могли бы изменить в мире, чтобы он стал лучше. Результатом проекта в прошлом году стало большое майоликовое панно на фасаде местной школы. А этим летом авторы проекта намерены освоить новые городские пространства. Другой проект — "Студия РАЗ" — проводит регулярные лаборатории, где участники делают цветные мозаики из битого стекла, которыми потом украшают будничные объекты города — трансформаторную станцию, автобусные остановки, стены зданий. 

Местная резиденция для художников VYKSA AIR представит серию science art-перформансов на тему «заводского» прошлого и будущего Выксы. Они станут частью нового направления работы резиденции, которое объединит современное искусство и достижения «интеллектуальной» металлургии, в том числе — при поддержке студентов и преподавателей профильных вузов России. 

Начнет работу фестивальный магазин — на этот раз в формате перформативного pop-up пространства, созданного вместе с Школой дизайна ВШЭ. В нем можно будет купить работы художников, сделанные в Выксе и эксклюзивно для Выксы с участием местных мастеров, а также — работы художников DIDI Gallery: Саши Браулова, Константина Решетникова, Павла Плетнева и других. Помимо Школы дизайна ВШЭ, в качестве партнеров к программе фестиваля присоединится Европейский университет. 

В этом году меняется схема доступа на фестиваль: на большие мероприятия вход будет свободным для всех — за добровольные взносы на развитие фестиваля. Билеты на камерные события можно будет купить отдельно, за 1 месяц до начала. Уже сейчас можно приобрести пасс «Друг фестиваля», который включает доступ к ранним продажам билетов, скидки на них и сувенирную продукцию, приоритетные места на больших событиях и другие возможности.

Все новости "Выкса-фестиваля" - 2024, а также полезная информация для гостей — в телеграм-канале: @vyksa_fest 

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Теги:
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