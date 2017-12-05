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Политика

"Тот факт, что мы с Путиным оказались в одном городе в один день - это, конечно, случайность", - Ксения Собчак

06 декабря 2017 18:32  [226] Политика
Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: sobchakprotivvseh.ru

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Тот факт, что мы с Путиным оказались в одном городе в один день - это, конечно, случайность", - сказала Ксения Собчак в рамках встречи в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года.

"Меня вот просят прокомментировать выдвижение главного кандидата. А что тут комментировать? Кто-то сомневался, думал, что не выдвинется? То, что мы с Путиным оказались в одном городе в один день - это, конечно, случайность. То, что идем вместе на выборы - нет. Я не буду вам врать, что абсолютно уверена в своей победе. Но считаю, что нужно идти и говорить от лица тех, кто хочет перемен", - сказала она.

Напомним, сегодня Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты РФ на выборах 2018 года, открыла свой штаб в Нижнем Новгороде. Изначально открытие было запланировано на 5 декабря.

Также напомним, что президент РФ Владимир Путин сегодня во время встречи с сотрудниками Горьковского автозавода объявил о своем решении идти на выборы.

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