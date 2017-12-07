"Рано меня хороните", - Вадим Булавинов Политика

Вадим Булавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Рано меня хороните", - написал депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов на нижегородском форуме 6 декабря 2017 года.

В своем сообщении Булавинов подробно объяснил, что произошло 1 декабря. Помощник Булавинова Павел Буянов подтвердил НИА "Нижний Новгород" подлинность авторства поста.

"Что же произошло. ГИБДД меня не останавливали. Они приехали, когда я был без сознания на заднем сидении автомобиля. Это факт. Я был в коме. Установила скорая помощь. Это факт. Кома не связана ни с алкоголем (не тот уровень), ни с наркотиками (полное отсутствие), ни с иными токсичными веществами. Это факт. Причина комы пока непонятна. Сейчас прохожу полностью обследование. Пока основное подозрение на резкое падение сахара в крови. Все анализы за последние дни показывают уровень ниже нормы (последствие резекции желудка и резкий сброс веса). Последствия падения глюкозы в крови, для любопытных, есть в интернете", - написал он.

"Я в любом случае останусь жить в Нижнем Новгороде. И это факт. Все что в моих силах буду делать для города и области. И это факт. Рано меня хороните, I'll be back. И это будет фактом. Гарантирую", - добавил Булавинов, предупредив, что комментировать эту тему на форуме он не будет.



"Умный поймет. Для других смысла не вижу", - резюмировал он.

Напомним, 2 декабря Буянов сообщал, что Булавинов был доставлен в одну из нижегородских больниц в предынсультном состоянии 1 декабря. Согласно информации, приступ произошел, когда депутат возвращался домой с работы.

После этого Булавинов подал заявление о сложении полномочий и.п. секретаря НРО "Единой России". В свою очередь на сайте ЕР отмечалось, что 1 декабря в нижегородских СМИ появилась информация об инциденте с участием Булавинова, что он якобы в нетрезвом виде управлял автотранспортным средством.