Должность второго зама вводится, чтобы депутаты сами могли выбрать и.о. главы города при отставке действующего, - источник Политика

Заседание городской Думы Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Должность второго зама вводится, чтобы депутаты сами могли выбрать и.о. главы города при отставке действующего", - пояснил НИА "Нижний Новгород" источник в Нижегородском кремле 12 декабря 2017 года, комментируя предложение главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко ввести в структуру мэрии данную должность.

Напомним, в мае 2017 года были внесены некоторые изменения в процедуру назначения временно исполняющего обязанности главы города при досрочной отставке действующего. В том случае, если у главы города есть два заместителя или их нет вовсе, то при его отставке и.о. избирает Гордума из числа депутатов. При наличии одного заместителя он и становится исполняющим обязанности.

"Если бы должность второго заместителя не вводилась – и.о. главы города был бы назначен действующий зам (Михаил Кузнецов, – прим. НИА "Нижний Новгород"). При двух замах право выбора предоставляется депутатам", - пояснил источник (то есть, не исключено, что и Елизавета Солонченко, сложив полномочия руководителя города, может быть выдвинута на пост и.о. главы, - прим. НИА "Нижний Новгород").

Действующий глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заявила сегодня на своей странице в Instagram о готовности сложить полномочия после регистрации в минюсте изменений в Устав, касающихся перехода на одноглавую систему. Отвечая на вопросы НИА "Нижний Новгород", она отметила, что предложила кандидатуру Дмитрия Барыкина на пост второго зама, потому что он является молодым представителем промышленной сферы.

"Введение должности второго заместителя на непостоянной основе планировалось давно", - добавила Елизавета Солонченко.

Напомним также, что на ближайшем заседании Гордумы также будет рассмотрен вопрос внесения изменений в Устав по переходу на одноглавую систему и порядок проведения конкурса на пост главы Нижнего Новгорода.