"УФАС мог бы судиться из-за неисполнения мэрией предписания, но задачи хорошенько поссориться не стоит", - Михаил Теодорович Общество

Михаил Теодорович Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"УФАС мог бы судиться из-за неисполнения мэрией предписания, но задачи хорошенько поссориться не стоит", - заявил НИА "Нижний Новгород" руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович 14 декабря, комментируя отклонение нижегородской Думой представления ФАС о незаконности запрета размещения рекламных конструкций на частных территориях.

По его словам, УФАС мог бы подать в суд на мэрию в связи с неисполнением предписания, но "задача совместной работы не в том, чтобы хорошенько поссориться, а в нахождении оптимального решения для жителей, города, игроков рынка".

"Сносить конструкции, судиться - зачем ввергать людей в убытки? Терапевтические методы лучше, чем хирургия. Сейчас мы анализируем ситуацию, прорабатываем возможные сценарии, и, несомненно, сделаем Думе еще предложение на эту тему. Будем надеяться, что оно будет принято", - рассказал Михаил Теодорович.

Руководитель нижегородского УФАС также подчеркнул, что смысл правового регулирования в данной сфере не в том, чтобы конструкций не было вовсе.

"Смысл в том, чтобы не появлялась реклама, которая не вписывается в архитектурный облик города. Мы видим принципиальную возможность выдачи предписаний, запрещающих использование незаконно размещенных конструкций. Это достаточно инновационная практика, ее еще не существует в России. Но в Нижнем Новгороде многое происходит впервые. Если мы создадим такую практику – проблема исчезнет в корне", - считает Михаил Теодорович.

Напомним, что 20 сентября 2017 года Дума Нижнего Новгорода приняла правки в "Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций". Изменения исключают возможность их установки на частных территориях, находящихся внутри "красных линий".

В ноябре 2017 года УФАС внесло главе города Елизавете Солонченко представление о незаконности запрета размещения рекламных конструкций на частных территориях. Замруководителя нижегородского УФАС Сергей Смирнов отметил в начале декабря, что принятые Гордумой правки нарушают федеральный закон "О защите конкуренции", так как частный собственник, в отличие от владельцев муниципальной или госсобственности, не сможет размещать на своем участке рекламные конструкции.