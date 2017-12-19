Дзержинский театр драмы представит премьеру спектакля по книге "Алиса в стране чудес" 23 декабря Культура и отдых

Фрагмент афиши спектакля

Дзержинский театр драмы представит премьеру новогоднего спектакля по книге "Алиса в стране чудес" 23 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Дзержинска 18 декабря.

"Сказочную историю о маленькой девочке Алисе в далеком 1865 году сочинил для своей юной знакомой английский математик и фотограф Льюис Кэрролл. А сама сказка, как говорят умные искусствоведы, превратилась в одну из немногих детских книг, всерьез повлиявших на современное искусство и массовую культуру XX века", - говорится в пресс-релизе.

"Алиса уже устала сидеть с книжкой на лесной полянке, она как раз задумалась о том, чем бы заняться, как вдруг увидела Белого Кролика! И ладно бы это был просто кролик! Нет! Он куда-то очень торопился и поэтому все время смотрел на карманные часы! Ну? Кто бы сумел пропустить такое? Вот и Алиса не сумела. Побежав за кроликом, она нырнула в кроличью нору и оказалась в самой настоящей Стране чудес! Что было дальше? О! Много всего. Во-первых, она познакомилась... Хотя, зачем обо всем рассказывать? Мы лучше покажем", - рассказывает аннотация.

Спектакли пройдут 23 декабря в 11:00, 30 декабря в 10:00 и 12:30, 2-5 января также пройдут по два показа в 10:00 и 12:00, 6 января – в 11:00.