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Культура и отдых

Сразу три выставки откроются в нижегородском "Арсенале" 23 декабря

18 декабря 2017 18:11  [159] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Сразу три выставки откроются в Приволжском филиале ГЦСИ "Арсенал" 23 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Согласно информации, первая выставка "Космопорт Стригино" (0+) придумана художником Ростаном Тавасиевым специально для "Арсенала". Живопись, графика и скульптура образуют в пространстве интерактивную декорацию. Выставка, выстроенная как тотальная инсталляция, переносит зрителя в атмосферу диафильма-сериала "Капля креацина" — первого в истории фантастического сериала, рассказывающего об изобразительном искусстве далекого будущего. Сериал нарисован Ростаном Тавасиевым в 2017 году и также будет представлен на выставке и в интернете.

Вторая выставка "Современная графика по Брайлю" (0+) призвана помочь незрячим и слабовидящим людям в восприятии современного искусства. В основе экспозиции — трехмерные модели, к которым можно прикоснуться и тщательно исследовать на ощупь.

Третья выставка "Движение воображения. Новая авторская анимация" (12+). Идея выставки — познакомить посетителей с работами самобытных режиссеров-художников отечественной анимации, которые ищут новые пути и методы в работе, выходя за рамки стандартов. В экспозиции представлены 14 анимационных фильмов и материалы к ним: эскизы, раскадровки, рисунки, кадры из фильмов, коллажи, фотодокументация и другое. Участники выставки: Константин Бриллиантов, Анна Буданова, Дмитрий Геллер, Борис Казаков, Анжелла Липская, Иван Максимов, Ирина Рубина, Наталья Рысс, Саша Свирский, Евгений Стрелков, Андрей Суздалев, Надежда Федотова, Светлана Филиппова, мастерская "Движущиеся картинки".

Художники: Сергей Горшков, Сергей Каменной, Михаил Павлюкевич, Николай Панитков, Ольга Субботина, Ольга Флоренская, Александр Флоренский.

На открытии прозвучит DJ-сет от Александра Юминова. Выставки продлятся с 23 декабря 2017 по 25 марта 2018 года по адресу: Кремль, корпус 6.

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