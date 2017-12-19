"Возврат градостроительных полномочий можно рассматривать как момент политической борьбы", - Сергей Кочеров Политика

Сергей Кочеров Фото: НИА Нижний Новгород

"Возврат градостроительных полномочий можно рассматривать как момент политической борьбы", - сказал политолог Сергей Кочеров, комментируя внесение врио губернатора Глебом Никитиным законопроекта о возвращении на уровень региона градостроительных полномочий от Нижнего Новгорода, Дзержинска, Богородского и Кстовского районов и создании Нижегородской агломерации.

При этом он выразил мнение, что "это определенное действие, которое руководством области вполне оправдано".

"Городские власти можно обвинить в произволе. В том, что они не соблюдают дисциплину при строительстве. Я считаю, что это можно рассматривать и как момент политической борьбы, особенно принимая во внимание сегодняшние события", - добавил эксперт.

"В тоже время это решение, которое вполне может быть стратегией врио губернатора. Руководство региона считает, что оно лучше может контролировать градостроительную политику, чем городское руководство", - отметил он.

Напомним также, что в ноябре 2017 года комитет ЗС НО по имуществу отложил законопроект о возвращении полномочий по утверждению генпланов на уровень МСУ.

Как сообщалось ранее, в декабре 2016 года ЗС НО одобрило возврат большей части градостроительных полномочий муниципалитетам. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне регионального правительства.