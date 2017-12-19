"Градпланы, которые выдаются городом, несут в себе достаточное количество противоречий", - Алексей Каменюк Общество

Алексей Каменюк Фото: archunion.com.ua

"Градпланы, которые выдаются городом, несут в себе достаточное количество противоречий", - заявил журналистам директор и руководитель архитектурного бюро "Офис Открытой Архитектуры" Алексей Каменюк, комментируя внесение врио губернатора Глебом Никитиным законопроекта о возврате на уровень региона градостроительных полномочий от Нижнего Новгорода, Дзержинска, Богородского и Кстовского районов и создании Нижегородской агломерации.

Он считает возврат градполномочий на уровень региона позитивным решением. По мнению Каменюка, "в областном департаменте градостроительного развития за последние два года сформирован очень сильный состав структуры, которая оперативно и четко отслеживает движение проектной документации и все процедуры, связанные с согласованием".

"Во-вторых, есть ряд вопросов, которые касаются градостроительного развития территории в рамках области. Например, развитие в сторону Новинок (Богородский район). Вроде бы это городская территория, но в то же время это уже целый комплекс вопросов, связанных не с собственно городскими территориями. В-третьих, руководители департамента – это люди, которые долгое время работали в городе и с городом. То есть, они прекрасно знают тематику и прекрасно знают территории, которые, например, формально по определенным регламентам находятся в одних зонах, но должны быть переведены в другие. не учитывающих эту специфику", - добавил архитектор.

"Я небезызвестный персонаж проектного рынка. Поскольку последние три года департамент активно функционировал, то могу сказать, что все вопросы, с которыми мы приходили помимо формальных процедур согласования, решались очень оперативно, квалифицированно и позитивно. Департамент архитектуры Нижнего Новгорода, конечно, старается работать эффективно, но пройдет, наверное, достаточно много времени, прежде чем он начнет функционировать в такой же четкой структуре, как уже несколько лет работает областной", - подытожил он.

Напомним также, что в ноябре 2017 года комитет ЗС НО по имуществу отложил законопроект о возвращении полномочий по утверждению генпланов на уровень МСУ.

Как сообщалось ранее, в декабре 2016 года ЗС НО одобрило возврат большей части градостроительных полномочий муниципалитетам. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне регионального правительства.