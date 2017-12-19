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Культура и отдых

Презентация альбома "Максим Горький и Нижний Новгород: Вокруг музеев" пройдет 21 декабря

20 декабря 2017 10:30  [74] Культура и отдых
Литературный музей Горького

Литературный музей Горького

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Презентация альбома "Максим Горький и Нижний Новгород: Вокруг музеев" пройдет 21 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Издание посвящено 90-летию создания Государственного музея им. А.М. Горького и 150-летию со дня рождения писателя. Иллюстрированная книга - это совместный проект музея Горького и издательства "Деком".

"При подготовке книги была проведена большая собирательская и исследовательская работа с фондами государственных архивов, частных собраний. В рамках презентации состоится встреча с руководителями и авторами проекта, которые расскажут об истории создания и развития музея. Гости мероприятия смогут увидеть уникальные документальные материалы и фотографии, в том числе, не вошедшие в книгу, узнают о роли писателя в отечественной и мировой литературе XX века, о его влиянии на становление российской творческой интеллигенции. Кроме того, организаторы представят гостям встречи неизвестный автограф писателя", - отмечается в сообщении.

Мероприятие пройдет в МБУК "Государственный ордена Почета музей им. А.М. Горького" (ул. Минина, д.26). Начало в 15:00.

СПРАВКА:
Литературный музей им. М. Горького был открыт 22 мая 1928 года по инициативе нижегородской общественности в связи с 60-летием Максима Горького. Свое 90-летие музей отмечает как Государственный ордена Почета музей А.М.Горького, объединяя Музей детства А.М.Горького "Домик Каширина", Музей-квартиру А.М.Горького и Литературный музей.

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