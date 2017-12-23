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Спорт

Евгений Мозер: "Мне очень нравится играть на позиции центрального нападающего!"

21 декабря 2017 19:33  [211] Спорт
Евгений Мозер

Евгений Мозер

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

На вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород" ответил нападающий нижегородского ХК "Торпедо" Евгений Мозер

- "Торпедо" в последних матчах практически не проигрывает. С чем связано такое выступление команды?

- Нет тут какого-то особенного рецепта. Начали забрасывать шайбы - стали стабильно одерживать победы. Если побеждаем, то стали лучше во всем, но прежде всего, удалось решить вопросы с реализацией. Стали забивать, в среднем, три шайбы - пришли победы.

- В ноябре и декабре наладилась и ваша игра, набираете очки, забрасываете шайбы, в том числе, и победные. Чувствуете, что становитесь лидером "Торпедо"?

- У нас любой хоккеист способен взять игру на себя, проявить лидерские качества, все могут повести за собой партнеров и я не исключение.

- "Торпедо" сейчас занимает пятое место в таблице Западной конференции. Что сейчас важнее: удержат эту позицию или постараться обойти "Локомотив", чтобы получить преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф?

- Сейчас важно держать свою игру, продолжать побеждать и подойти полностью готовым к плей-офф. Если команда достигнет своего пика, то будет уже неважно, с кем играть в играх навылет.

- В этом сезоне преимущественно играете на позиции центрального нападающего. Уже успели привыкнуть?

- Могу сказать, что очень нравится играть центрального нападающего, мне это позиция очень удобна.

- К игре на вбрасываниях уже привыкли? Там ведь часто бьют по рукам, по пальцам.

- К этому уже привык, на самом деле бьют везде, если играешь крайнего нападающего, то и там можно прилично получать, потому что они часто играют против защитников, когда играешь в зоне обороны, тоже попадает.

- Когда вас показывают крупным планом, заметно, что не хватает переднего зуба. Намерены сохранить этот имидж? Стремитесь быть похожим на Александра Овечкина?

- Ну Овечкина все-таки узнают прежде всего из-за его игры, а не из-за выбитого зуба. А так я еще не решил, как поступить - лучше вставить, конечно, но могут возникнуть проблемы уже с соседними зубами, если его снова выбьют.

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