Владимир и Сергей Кристовские: «Мы кайфуем от того, что занимаемся любимым делом» Культура и отдых

Для миллионов слушателей они давно стали музыкантами всероссийского масштаба. Но сами братья Кристовские из группы Uma2rman по-прежнему называют себя нижегородцами и признаются, что нигде в мире нет места лучше родного города.

В преддверии VK Fest (0+) в приволжской столице музыканты рассказали НИА «Нижний Новгород», какие песни прозвучат на фестивале, почему спустя 22 года на сцене по-прежнему получают удовольствие от каждого концерта и готовы ли их дети продолжить музыкальную династию.

Что для вас сегодня значит возвращение в Нижний Новгород? Когда особенно остро ощущаете, что это ваш дом?

Владимир Кристовский: Для меня Нижний Новгород — самое красивое место на всей планете Земля. Я во многих местах бывал, но такого как мой Нижний, нигде не встречал. И даже песню об этом написал (улыбнулся. — Прим. ред.). Здесь живут наши родители, здесь мы выросли и провели свою юность. Дом — это все-таки не место, а ощущение: ты вместе с родными, все на своих местах. В Нижнем я дома.

Сергей Кристовский: Когда мы переехали в Москву, все так быстро закрутилось-завертелось, что мы в первые годы гастролей только месяц в году проводили в Москве, а в остальное время были в разъездах. Помню, у меня и у Вовки один за другим родились дети, а нас не было в городе. И малышей из роддома забирал наш директор. Во второй раз на него уже косо смотрели (смеется. — Прим. ред.). Нижний для меня навсегда остается родным городом, куда я люблю возвращаться в любое время года.

Что спустя столько лет на сцене до сих пор приносит вам наибольшую радость?

В. К.: В апреле, когда группе исполнилось 22 года, мы сыграли стадионные концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и в Москве. Когда вышли на сцену, я понял: какая это радость — видеть счастливые лица людей, которые поют твои песни. Я ведь об этом когда только мечтал, а сегодня все сбылось! Поэтому я с удовольствием пою и хиты, и новые песни. Главное, чтобы люди после концерта уходили чуточку счастливее.

Нижний Новгород сейчас переживает, наверное, самый заметный период изменений за последние десятилетия. Какие места в городе вы сегодня особенно любите показывать друзьям?

В. К.: Нижний сильно изменился за последние несколько лет, и эти трансформации ему очень идут. В центре, куда бы вы ни пошли, везде красиво. Верхневолжская и Нижневолжская набережные прекрасные и днем, и на закате. А какие виды на Оку!

С. К.: Всем, кто еще не был у нас, рекомендуем приехать и полюбоваться городом, здесь есть, что посмотреть!

А у вас ведь еще дача в Городецком округе! Что для вас значат те места сегодня и удается ли часто там бывать?

В. К.: Я купил себе дачу в лучшем месте на планете, рядом с турбазой «Лесной уют». Мы с родителями отдыхали там каждое лето. Там воздух чистый, река, все, что нужно, чтобы восстановить силы.

С. К.: Родные места заряжают. Там очень хорошо собраться семьей и провести время в тишине и спокойствии.

За 22 года в группе вы наверняка научились понимать друг друга без слов. Бывали ли в истории Uma2rman творческие разногласия, и как со временем изменились ваши отношения внутри коллектива?

В. К. и С. К.: Спорили мы только в самом начале: как будет звучать аранжировка, как инструменты добавить. А сейчас все понятно, поэтому мы просто кайфуем от того, что занимаемся любимым делом.

Если бы сегодня вам предложили не работать вместе, а просто быть братьями, согласились бы?

В. К.: Брата я очень люблю с детства. Сколько себя помню, всегда тянулся к нему. Да и песни начал писать из зависти к его образу жизни. Я занимался боксом, ходил с вечно разбитыми кулаками, а он уже тогда был популярном в Нижнем музыкантом, вел классную жизнь: вокруг тусовки, красивые девчонки, я хотел так же. И думал: «Ну что я, песню не напишу?!» Сел и начал сочинять. Потом собрал группу и стал играть арт-рок. Тогда Серега посмотрел мои тексты и сказал: «Давай я тебе помогу». И мы за одну ночь на студии у друзей записали альбом. Передали его в Москву… Так и началась история Uma2rman.

С. К.: То, как все сложилось, — лучший из вариантов, и выбирать другой я бы не стал. Мы на берегу договорились, что для Uma2rman пишет песни Вовка, а у меня параллельно будет свой сольный проект. Однажды мы так решили, и время показало, что все сделали правильно.

Есть ли среди ваших детей тот, кто уже сейчас способен продолжить музыкальную династию Кристовских? Или, наоборот, самые талантливые в музыке категорически не хотят идти на сцену?

В. К.: Для меня главное — чтобы дети были здоровы, счастливы и нашли себе дело, которым они будут с удовольствием заниматься. Из всех интерес к сцене, к пению проявляет только Ума. Она никогда не пела в моем присутствии, поэтому я даже не знал, как Ума поет. Она сама пошла к преподавателю по вокалу, занималась, а я предложил ей записать песню. Уже в студии выяснилось, что у нее очень нежный приятный голос.

Мы сделали с ней кавер на одну из моих любимых песен Леонида Агутина «Музыки осталось мало», которую исполняет Анжелика Варум, и сняли на нее клип прямо в студии, с музыкантами.

С. К.: Мои сыновья увлекаются спортом: Иван занимается хоккеем, Илья — мотогонками, а Женя интересуется звукорежиссурой и пробует свои силы в этом направлении. Старшая дочка Алиса, кажется, не собирается связывать свою жизнь с музыкой, а самые младшие совсем маленькие, они попозже проявят свои интересы. Главное, чтобы они были счастливы и росли хорошими людьми, а профессию сами выберут.

VK Fest собирает людей самых разных возрастов. Как это повлияет на выбор песен, которые прозвучат на фестивале в Нижнем? И порадуете ли публику новыми композициями? Или все премьеры — только на своих концертах?

В. К.: С каждым годом мы видим на наших концертах все больше молодежи, и это очень радует. Несколько лет назад на выступлении ко мне подошла девочка лет десяти и попросила сыграть «Кажется». Я тогда удивился, откуда она эту песню знает, потому что песня даже старше, чем она сама. Оказалось, трек завирусился в соцсетях и дети начали под него ролики снимать.

Оказывается, люди разных возрастов с удовольствием отрываются под одни и те же песни. Их мы и сыграем. И нашу новинку «Не стой, танцуй» с удовольствием запремьерим в родном Нижнем! Она как раз накануне фестиваля выйдет на всех музыкальных площадках.

С. К.: К нам на концерты люди приходят семьями, с детьми, с друзьями. Это большое счастье для музыканта — видеть, как люди радуются, улыбаются и подпевают все вместе.