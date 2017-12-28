Александр Прохорчев: "2017 год для Нижегородского водоканала стал годом больших свершений и приобретений" Общество

Александр Прохорчев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Долгожданное завершение ремонта коллектора на ул.Горной, выигранный суд у подрядчика по установке станции ультрафиолетовой очистки (УФО) канализационных стоков, внедрение системы фильтрации воздуха и завершение реконструкции главной насосной станции, строительство новой лаборатории и обновление автопарка – вторая половина осени для ОАО "Нижегородский водоканал" выдалась богатой на события. Об этом, а также о сроках строительства сливных станций в Нижнем Новгороде, ремонте коллекторов, сетей и планах на 2018 год - в интервью НИА "Нижний Новгород" с управляющим директором организации Александром Прохорчевым.

- Александр Юрьевич, начнем с хорошего и полностью завершенного. В ноябре 2017 года были закончены работы по коллектору на ул.Горной, авария на котором произошла больше двух лет назад. Общая стоимость ликвидации провала, благоустройства территории составила 340 млн рублей при изначально запланированных 460 млн рублей. За счет чего были сэкономлены средства?

- Работы на коллекторе были проведены масштабные, и мы сделали такой расчет, чтобы хватило на все необходимое. Нам же фотографии из-под земли ни один крот не прислал, перестраховались (смеется). Когда ты "над котлованом", верный ход работ по ликвидации аварии тебе может представляться одним образом, когда проведешь раскопки на 20 м в глубину – все может оказаться несколько иначе.

До "Саровгидромонтажа" на провал была привлечена компания, которая начала работы, но когда они добрались до коллектора, стало ясно, что авария куда серьезнее, чем ожидалось: коллектор полностью разрушен, а над и под основанием трубы - более десятка метров водонасыщенного грунта. Требовались работы высокой точности и четкий профессиональный подход. На улице Горной много жилых высотных домов. Если бы провал произошел ближе к ним или начал расширяться - масштабы бедствия были бы неизмеримыми. К сожалению, это не все понимают.

Перед непосредственным ремонтом мы провели масштабные гидрогеологические изыскания, исследования грунтов, состояния коллектора, были проведены работы по гидрогеологии: клеили на дома близ котлована деформационные наклейки, чтобы отследить влияние провала и работ по реконструкции коллектора на здания. Кроме того, постоянно следили за подвижками грунтов в процессе разработки котлована, потому что природные явления очень влияют на технологию применения методов устранения аварий и дальнейшей эксплуатации. При выборе метода советовались со специалистами "Водоканалов" других городов.

После завершения реконструкции, итоговую смету проверяла Госэкспертиза. Те 120 млн рублей, которые удалось сэкономить, мы направим на другие мероприятия "Нижегородского водоканала".

- Какой в целом процент изношенности сетей? Сколько километров планируете отремонтировать в 2018 году?

- Процент износа составляет более 80%, что, впрочем, не больше и не меньше показателей других городов. Такая ситуация сложилась во всей стране. В 2017 году мы выходим на перекладку 30 км сетей, в 2018 году проложим уже 40 км новых труб. За счет сдерживания тарифов в сети везде вкладываются суммы меньше необходимых. Понимаю, что нужно переломить эту ситуацию, увеличивая количество и качество перекладок, и не только их: есть и другие эффективные способы восстановления коллекторов – та же санация различными способами в зависимости от материала, диаметра трубы. В текущем году мы закупили собственное оборудование по санации, чтобы не привлекать подрядчиков. Планируем обновить 10 километров сетей. В комплексе с другими способами восстановления труб планируем выйти на 2% от их общей протяженности.

В целом оценивать работу ресурсников только по количеству перекладок не совсем корректно. Да, мы эксплуатируем трубы, при этом главной нашей задачей остается производство доброкачественной воды. Воду тоже нужно приготовить, а это очень технологически сложный, трудоемкий и дорогой процесс – важно вкладывать средства в модернизацию технологического оборудования. Для обеспечения жителей города качественным водоснабжением нужно соблюдать баланс в выделении средств на сети, новое оборудование, даже на автотранспорт, его ремонт.

- Одним из таких шагов по модернизации может стать установка станции УФО на Нижегородской станции аэрации. В ноябре 2017 года вы выиграли суд с "Веград Инжиниринг" - подрядчиком по данным работам. Оборудование признано собственностью "Водоканала", с "Веграда" будет взыскан аванс в размере 213 млн рублей. Процесс сдвинулся в мертвой точки, в связи с этим вопрос – когда город все-таки получит станцию ультрафиолетовой очистки?

- В рамках судебного разбирательства оборудование арестовали, оно находится на территории "Водоканала". Решение суда пока не вступило в законную силу и, я думаю, что, "Веград" будет его обжаловать.

Я уже дал поручение структурным подразделениям еще раз разобраться с проектом и сметной документацией: мне непонятно, как получилась такая высокая сумма контракта (800 млн рублей). Разберемся с этим вопросом, дождемся окончания судебных процессов, определимся с корректной суммой контракта - а дальше уже будем объявлять новый конкурс на установку оборудования.

Установка УФО – это не единственный проект на Нижегородской станции аэрации. Также мы модернизируем аэротенки – именно благодаря им создается благоприятная среда для бактерий, с помощью которых очищаются стоки. Если бактерии себя чувствуют хорошо, то и процесс очистки значительно улучшается.

Хотя здоровье бактерий может ухудшаться не только из-за устаревшего оборудования, но и из-за несанкционированных сбросов в наши канализационные колодцы опасных химических веществ. В последние годы эта проблема стала особенно актуальной.

Сейчас несанкционированный слив – это, по сути, теневой бизнес, с которого не платятся налоги. Я сам живу в Нижегородском районе, и все жалуются, что летом окна нельзя открыть. Однажды остановили одного товарища, сливающего стоки в районе "Ленты" на улице Родионова, закатали канализационный люк, а он через дня три стал все сливать в люк ливневой канализации. А через ливневку стоки вообще выходят напрямую в Волгу в обход станции аэрации, ведь ливневая система создана только для приема осадков.

- А есть ли в ближайших планах строительство сливных станций? С таким предложением к вам еще год назад планировала выйти комиссия по городскому хозяйству Думы Нижнего Новгорода. Обращались ли? Вы готовы осуществить данный проект? В какие сроки, сколько средств на это нужно?

- Комиссия к нам не обращалась, но мы совместно с департаментом жилья этим вопросом занимаемся. У нас есть эскизы сливных станций, подготовленные проектной группой, есть готовый проект от коллег из "Водоканалов" других городов, который прошел Госэкспертизу. Сейчас наши структурные подразделения его рассматривают, если он нам подойдет – будем реализовывать.

В 2018 году администрация города планирует начать возведение станций в Шуваловской промзоне и в районе мкрн "Бурнаковский". Но этого, конечно, мало. В каждом районе города их должно быть как минимум по две. Этот вопрос нужно решать в комплексе, совместно с администраций города, областным правительством, полицией, природоохранной прокуратурой.

Строительство одной сливной станции стоит порядка 15 млн рублей. Но это только сама станция. Нужно еще прокладывать тепловые, электросети, учесть вопрос размещения на конкретных участках. Дело в том, что при строительстве сливной станции должна быть выдержана санитарно-защитная зона, так как работа станции связана с хозбытовой канализацией, не все свободные участки под это подходят. Санитарные зоны можно сократить, если применять современные технологии по очистке воздуха.

Недавно такую технологию очистки воздуха мы как раз успешно внедрили у себя на Главной насосной станции. Это местность напротив нового стадиона. Раньше к нам то и дело поступали жалобы на неприятный запах в этой зоне. Мы ничего не могли с этим сделать, таков технологический процесс работы станции. В 2017 году в ходе реконструкции внедрили оборудование по очистке воздуха. Неприятные запахи собираются из производственного помещения системой вентиляции и проходят через угольный и ультрафиолетовый фильтры. В окружающую среду воздух поступает очищенным на 99%. Это новейшие разработки, такое оборудование имеется только в двух крупных российских городах, а теперь вот и у нас.

- А какие еще крупные проекты запланированы на 2018-й и последующие годы?

- Будем продолжать замену технологического оборудования – внедрять автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП). То есть у нас будут почти полностью автоматизированные водопроводные и канализационные станции. Сейчас идут проектные работы.

Кроме того, будем внедрять систему автоматического мониторинга. Во всех насосных станциях и в люках нашей сети будут внедрены датчики, которые в случае какой-либо неполадки будут сигнализировать об этом в нашу диспетчерскую службу. Обнаружив неисправность, мы сможем сразу послать на место аварийную бригаду для выяснения проблемы. Уже сейчас датчики установлены на 30 насосных станциях, начало положено. После внедрения системы мы сможем идти на опережение, и, возможно, некоторые аварии удастся предупредить.

Также в 2018 году начнет функционировать собственная вирусологическая лаборатория, сейчас специалисты проходят соответствующее обучение, и происходит аккредитация. В текущем году мы построили лабораторию и закупили оборудование. Все готово к работе. Кроме вирусологической мы обновили и другие лаборатории компании – сделали везде ремонт и закупили новое оборудование. На проект ушло более 50 миллионов.

Что касается новых приобретений, будем продолжать обновлять автопарк предприятия. Мы покупаем и экскаваторы, и бочки для перевозки питьевой воды, и фургоны для аварийных бригад. Что касается последних, то это ультрасовременные передвижные мастерские на колесах. В них есть все необходимое для устранения аварий, ведь нашим сотрудникам приходится работать в любую погоду много часов на улице. В 2018 году планируется закупка более 20 единиц спецтехники. В текущем году уже закуплено 14 единиц.

Кроме этих мероприятий, как я уже сказал, будем наращивать процент обновления сетей. Уверен, при планомерном движении в текущем темпе, нам удастся опередить скорость износа сетей и в будущем значительно сократить аварийность.