"Впереди у ГИБДД будет сложный год в связи с мундиалем в Нижнем Новгороде", - Дмитрий Мацкевич Общество

Дмитрий Мацкевич Фото: nn-now.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Впереди у ГИБДД будет сложный год в связи с мундиалем в Нижнем Новгороде", - об этом заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУВД по региону Дмитрий Мацкевич сообщил НИА "Нижний Новгород", комментируя обстановку по итогу прошедших праздников 9 января.



По его словам, в период новогодних каникул статистика по ДТП выявила как положительную динамику, так и тревожные тенденции.

"От праздников сложилось двоякое ощущение. С одной стороны по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество ДТП с пострадавшими уменьшилось (с 131 до 53), также сократилось количество раненых в них (с 83 до 69 человек). При этом увеличилось количество погибших (с 8 до 10 человек). Однако стоит учесть, что пять из них погибли в страшном массовом ДТП в Починковском районе. Кроме того, несмотря на начало года, к сожалению, уже есть погибший ребенок. В связи с этим в новом году наше ведомство планирует уделять еще больше времени профилактической работе", – отметил собеседник агентства.



"Особенно много работы будет проделано в рамках подготовки к встрече иностранных гостей на время Чемпионата мира по футболу. Все понимают, что впереди у нас сложный год, и что это будет время повышенных рисков. Также мы продолжим работу по контролю исполнения правил дорожного движения на пешеходных переходах, как пассажиров, так и водителей. Кроме того, продолжится работа по выявлению небезопасных и плохо подсвеченных пешеходных переходов. Каждое происшествие мы анализируем, замеряем уровень освещенности и отправляем сведения в муниципалитеты, которые обязаны их сделать их более безопасными для передвижения", - подвел итог Мацкевич.