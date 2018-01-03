"Я не вижу в этой политической игре ни особого мастерства, ни тактики", - Сергей Кочеров Политика

Сергей Кочеров Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Я не вижу в этой политической игре ни особого мастерства, ни тактики", - заявил НИА "Нижний Новгород" доктор философских наук, политолог Сергей Кочеров, комментируя итоги выдвижения кандидатов на пост главы Нижнего Новгорода.

9 января 2018 года в 17:00 завершился срок подачи документов на участие в конкурсе по избранию мэра. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин выдвинул участником конкурса депутата Госдумы РФ Владимира Панова, фракция ЛДПР в Гордуме - председателя комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии Владислава Атмахова, группа депутатов - главу администрации Шахуньи Романа Кошелева. Начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов принял решение стать самовыдвиженцем.

Политолог отметил, что "кандидатом №1 очевидно является Владимир Панов, и голосование против него может быть истолковано как голосование против главы региона". Комментируя выдвижения сити-менеджера Шахуньи Романа Кошелева он предположил, что его могла выдвинуть группа, близкая к вице-спикеру Заксобрания Нижегородской области Олегу Сорокину. Отвечая на соответствующий вопрос НИА "Нижний Новгород", он также не исключил, что кандидат может быть "техническим, от главы региона".

"Я не вижу в этой политической игре ни особого мастерства, ни тактики. Сам я сторонник всенародных выборов. Сейчас жители отлучены от процесса избрания мэра, а ведь именно на них скажется, будет ли выбор мэра удачным или определенная политическая группа получит доступ к ресурсам, а в городе все останется по-прежнему", - подчеркнул Сергей Кочеров.