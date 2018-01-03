Администрация Нижнего Новгорода определила семь мест для проведения крещенских купаний

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Администрация Нижнего Новгорода определила семь официальных мест для проведения массовых крещенских купаний. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 12 января 2018 года.
Согласно информации, окунуться в ледяную прорубь можно будет на втором озере Щелоковского хутора в Приокском районе, Мещерском и Сортировочном озерах Канавинского района, Силикатном озере в Ленинском районе, на озере Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района и на озере у стадиона "Труд" в Сормовском районе.
Центральная купель будет традиционно организована на Гребном канале возле пляжа. Для нижегородцев будут предусмотрены зоны парковки, а также шатры для переодевания. Чин освящения купели состоится в 23:00 18 января.
Специалисты Управления Роспотребнадзора в местах размещения иорданей сделали отбор проб воды для лабораторных исследований. Показатели качества воды находятся в пределах фоновых значений. Кроме того, к местам купания предъявляются особые требования: глубина проруби должна составлять не более 1,5 м, толщина льда – не менее 25 см.
Водолазные группы проведут очистку дня водоемов, члены специальной межведомственной комиссии проверят состояние сооружений мостков к прорубям, сходней с поручнями, наличие установок освещения, палаток для обогрева, мусорных контейнеров и биотуалетов.
В период проведения омовения в местах купания будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и врачи скорой помощи.
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