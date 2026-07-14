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Общество

Депутаты оценили строительство детсада и ремонт школы в Кстовском районе

14 июля 2026 18:43 Общество
Депутаты оценили строительство детсада и ремонт школы в Кстовском районе

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и депутаты проинспектировали ход строительства детского сада в деревне Черемисское и капремонта Большемокринской средней школы в Кстовском районе. Выездное совещание постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре состоялось 13 июля.

В рабочем выезде также приняли участие председатель профильной комиссии Михаил Иванов, депутаты Алексей Запоев и Алексей Родин, глава администрации Кстовского района Иван Уланов, глава депстроя Татьяна Гераськина и глава депобра Ирина Борякова.

Первым объектом стал строящийся в деревне Черемисское детсад на 240 мест, который возводят в рамках нацпроекта «Семья». По словам Татьяны Гераськиной, готовность объекта превышает треть: завершена кладка стен и перегородок, смонтирована кровля, установлено около 80% окон и витражей. Сдать садик планируется во второй половине 2027 года.

Затем участники выездного совещания посетили Большемокринскую среднюю школу, где по национальному проекту «Молодежь и дети» ведется капитальный ремонт. В здании 1960 года постройки обучается 211 школьников. Там ремонтируют кровлю, фасад, инженерные системы, а также выполняют внутреннюю отделку. По данным профильного департамента, готовность объекта составляет более 60%.

Спикер муниципального парламента Евгений Чинцов отметил, что новые и обновленные социальные объекты напрямую влияют на качество жизни жителей.

«Детский сад возводится в районе плотной индивидуальной застройки, где много молодых семей, и 12 групп, четыре из которых ясельные, заметно облегчат жизнь родителям», — подчеркнул он.

По словам председателя городской Думы, после завершения ремонта школа будет соответствовать современным требованиям образовательного процесса. Он добавил, что работы идут по графику, однако депутаты продолжат контролировать ход их выполнения, поскольку соблюдение сроков ввода объектов имеет большое значение.

Михаил Иванов напомнил, что вопрос развития социальной инфраструктуры Кстовского района ранее уже рассматривался на заседании профильной комиссии.

«Сейчас у нас в городе на капитальном ремонте восемь социальных объектов. Четыре из них расположены в Кстовском районе. Это очень высокий показатель», — сказал он.

По словам председателя комиссии, школа в селе Большое Мокрое является примером того, как здание середины прошлого века после комплексного ремонта становится современным образовательным учреждением. Он подчеркнул, что все работы необходимо завершить в установленные сроки.

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Теги:
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