Новые правила отдыха с детьми в Абхазии в 2026 году: загранпаспорт или штамп Общество

Россияне, не имея возможности отправиться за границу, активно выбирают отдых в странах ближнего зарубежья, в частности, на Черноморском побережье Абхазии, где сейчас высокий сезон. Однако в 2026 году были внесены изменения в правила въезда детей и другие аспекты. Портал 360.ru выяснил, на что обратить внимание при планировании поездки.

Новые правила въезда детей в Абхазию

В 2025 году Абхазия была включена в список стран, приравненных к внутреннему туризму для туроператоров, что позволило снизить налоги и другие сборы. Однако тогда же вступили в силу изменения, касающиеся въезда детей. Детей младше 14 лет теперь выпускали за границу только по загранпаспорту, что вызвало опасения о снижении турпотока в Абхазию.

В новом сезоне правила вновь изменились. Руководитель агентства Go Travel Наталья Ансталь сообщила, что в 2026 году детям без загранпаспорта достаточно предъявить свидетельство о рождении с российским штампом о гражданстве. Этот штамп можно получить в региональном управлении МВД, предоставив оригинал свидетельства о рождении и паспорт родителя.

Ансталь отметила, что если у ребёнка уже есть загранпаспорт, необходимость в российском штампе отпадает, так как загранпаспорт автоматически подтверждает гражданство. Для взрослых и детей старше 14 лет въезд в Абхазию возможен по внутреннему паспорту России.

Зачем ребенку загранпаспорт?

Загранпаспорт можно оформить на ребенка с самого рождения. Стоимость загранпаспорта старого образца (действителен 5 лет) составляет 1000 рублей, а биометрического (действителен 10 лет) — 3000 рублей; для детей старше 14 лет — 2000 и 6000 рублей соответственно. Срок оформления может варьироваться от одного месяца в зависимости от региона.

Ансталь рекомендовала оформлять загранпаспорт на детей, особенно если это проще, чем получать российский штамп. Загранпаспорт упрощает въезд и избавляет от необходимости беспокоиться о наличии штампа.

Разрешение родителей на выезд ребёнка

Если ребёнок путешествует с одним из родителей, нотариально заверенное согласие второго родителя не требуется. Однако Ансталь посоветовала иметь при себе свидетельство о рождении, даже если у ребёнка есть загранпаспорт, чтобы подтвердить родство.

Важно помнить, что если второй родитель официально запретил выезд ребенка за границу, поездка не состоится. Для путешествий с третьими лицами (например, бабушкой) потребуется нотариально заверенная доверенность от одного или обоих родителей.

Медицинская страховка для отпуска в Абхазии

Российские полисы ОМС не действительны на территории Абхазии, поэтому рекомендуется оформить медицинскую страховку как для детей, так и для взрослых. Без страховки услуги врача и покупка лекарств будут оплачены в полном объёме.

Если вы покупаете пакетный тур, уточните у турагентов, включена ли страховка. Обычно она входит в стоимость. При самостоятельном путешествии можно оформить полис через онлайн-агрегаторы или непосредственно в страховой компании. Важно выбрать страховку, которая покрывает все необходимые случаи.

Пляжи Абхазии: куда и когда ехать

По данным Российского союза туриндустрии, к маю 2026 года снижение продаж летних туров в Абхазию составило всего 6%, хотя в начале года оно достигало 30%. Из общего турпотока 35% составляли семьи с детьми.

Стоимость отдыха в Абхазии остаётся привлекательной по сравнению с Краснодарским краем. По данным Национального туроператора АЛЕАН, отдых в отеле без звезд на семь ночей с полным пансионом для семьи из двух взрослых и одного ребёнка обойдётся от 43 529 рублей. В трёхзвездочном отеле с системой «всё включено» стоимость составит от 63 000 рублей.

Туроператоры отмечают, что Гагрский, Гудаутский и Сухумский районы остаются самыми популярными среди российских отдыхающих. Более трети туристов выбирают Гагру и Пицунду, благодаря их привлекательности и комфорту.

Анна Ансталь рекомендует выбирать место для семейного отдыха в зависимости от возраста детей.

Для малышей лучше всего подойдет Пицунда. Здесь уютная бухта защищает от ветра и больших волн, море чистое, а вход в воду пологий. Пляжи комфортные и безопасные.

Для детей постарше стоит рассмотреть Синопский пляж в Сухуме. Это один из немногих песчаных пляжей в Абхазии, с ровным дном и развитой инфраструктурой.

Подросткам понравится в Гагре. Вдоль побережья расположены аквапарки, колесо обозрения и другие аттракционы, что делает отдых интересным и разнообразным.

Самым комфортным временем для отдыха Анна Ансталь называет июнь. В этот период в Абхазии ещё не так много туристов, погода приятная, а цены на проживание и услуги ниже. Море начинает прогреваться к середине месяца.

Если вы рассматриваете июль и август — пик туристического сезона, то будьте готовы к высоким ценам и большому количеству отдыхающих. В это время сэкономить не получится.

С середины сентября наступает бархатный сезон, когда цены снижаются, а основной поток туристов, особенно с детьми школьного возраста, уменьшается. Море при этом остаётся тёплым, что делает этот период привлекательным для отдыха.