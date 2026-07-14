Движение судов по Волге перекроют из-за заплыва X-WATERS в Нижнем Новгороде

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В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, акватория Волги в районе Нижнего Новгорода станет недоступна для речного транспорта.
Ограничения действуют в рамках проведения крупного любительского заплыва X-WATERS Волга (12+).
Такое решение продиктовано заботой о безопасности пловцов — на время соревнований все плавательные средства будут остановлены.
Маршрут участников возьмут под контроль спасательные команды и добровольцы, а каждому спортсмену выдадут персональный буй.
Заплыв в столице Приволжья проводится в десятый раз. Соревнования стартуют утром 25 июля.
В этом году в программу впервые включен ночной этап — он пройдёт вечером того же дня.
Ранее сообщалось, что две нижегородские команды стали призерами первенства России по гребному спорту.
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