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Движение судов по Волге перекроют из-за заплыва X-WATERS в Нижнем Новгороде

14 июля 2026 15:59 Общество
Движение судов по Волге перекроют из-за заплыва X-WATERS в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, акватория Волги в районе Нижнего Новгорода станет недоступна для речного транспорта.

Ограничения действуют в рамках проведения крупного любительского заплыва X-WATERS Волга (12+).

Такое решение продиктовано заботой о безопасности пловцов — на время соревнований все плавательные средства будут остановлены.

Маршрут участников возьмут под контроль спасательные команды и добровольцы, а каждому спортсмену выдадут персональный буй.

Заплыв в столице Приволжья проводится в десятый раз. Соревнования стартуют утром 25 июля.

В этом году в программу впервые включен ночной этап — он пройдёт вечером того же дня.

Ранее сообщалось, что две нижегородские команды стали призерами первенства России по гребному спорту.

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Теги:
Плавание Соревнования Судоходство
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