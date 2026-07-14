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Общество

Строительство дома для переселенцев в Приокском районе близится к завершению

14 июля 2026 17:27 Общество
Строительство дома для переселенцев в Приокском районе близится к завершению

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода подходит к концу строительство самого большого дома, возведённого муниципалитетом для расселения аварийного жилья. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Объект расположен на улице 40 лет Победы. Здание общей площадью свыше 16,6 тысячи квадратных метров имеет переменную этажность — от 10 до 11 этажей. В нём предусмотрена 261 квартира — от однокомнатных до четырёхкомнатных.

Сейчас на стройплощадке в две смены работают около 100 человек. Этот дом стал шестым, построенным администрацией за последние три года, и третьим, который планируют сдать менее чем за год.

«Строители заканчивают чистовую отделку, в новые квартиры нижегородцы будут заезжать уже с ремонтом. Как всегда, акцент на светлые спокойные цвета внутри и яркие акценты снаружи», — отметил Юрий Шалабаев.

Мэр добавил, что рядом с домом идёт обустройство детской площадки со спортивными элементами, куда смогут приходить ребята из соседних дворов.

Юрий Шалабаев также отметил, что этот дом стал шестым, построенным муниципалитетом за последние три года, и третьим, который планируется сдать менее чем за год. Зимой новосёлы получили квартиры в домах на улицах Садовой и Зайцева.

Отметим, что ранее прокуратура Нижнего Новгорода выявила нарушения при строительстве дома на улице 40 лет Победы. Ведомство установило, что подрядчик допустил срыв сроков исполнения контракта.

Добавим, что в 2026 году мэрия планирует расселить 25 аварийных домов.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Ветхий фонд Переселение
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