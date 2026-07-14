Нижегородским чиновникам рекомендовали сократить поездки на служебных авто Общество

Фото: Александр Воложанин

Членам правительства Нижегородской области рекомендовали реже пользоваться служебными автомобилями из-за перебоев с поставками бензина. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в управделами регионального правительства.

В ведомстве напомнили, что по закону органы власти имеют право на бесперебойное обеспечение всем необходимым для выполнения своих функций, включая топливо для служебного транспорта. Заправка автомобилей осуществляется на местных АЗС в рамках действующих контрактов с сетевыми поставщиками.

Одновременно с этим в управделами отметили, что в текущей ситуации с поставками топлива членам областного кабмина даны рекомендации сократить число поездок на служебных автомобилях и более тщательно выстраивать их маршруты.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода также приняла решение оптимизировать служебные поездки и сократить их количество, поэтому перевела часть совещаний в онлайн-режим.

Напомним, проблемы с топливом в регионе сохраняются. На заправках очереди. Правительство региона приняло ряд мер для разрешения ситуации. В частности, с 9 июля на части сетевых АЗС действуют новые правила отпуска топлива. Автомобили заправляют по системе «чёт-нечет».

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