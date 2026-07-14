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Около 4000 нижегородцев послушали лекции «Знания» по цифровой безопасности

14 июля 2026 16:48 Общество
Около 4000 нижегородцев послушали лекции «Знания» по цифровой безопасности

Фото: Александр Митрофанов, Общество Знание

В Нижегородской области продолжается цикл просветительских встреч проекта Знание. Безопасность, стартовавшего в мае. Мероприятия Российского общества «Знание» соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Проект призван вооружить жителей региона — школьников, студентов, рабочую молодёжь и взрослое население — практическими знаниями и навыками, позволяющими уверенно противостоять киберугрозам, финансовому мошенничеству, кибербуллингу и попыткам вербовки. Ключевая задача — дать слушателям инструменты для безопасного поведения в цифровой среде и развития критического мышления.

«Наша цель — сформировать у жителей региона навыки безопасного поведения в интернете, а также дать инструменты для противостояния современным угрозам, включая терроризм, экстремизм, кибербуллинг и финансовое мошенничество. Уже сейчас почти 4000 наших земляков — школьников, студентов, работающей молодёжи и взрослых — стали участниками таких просветительских встреч. Лекции будут продолжены, чтобы как можно больше нижегородцев получили необходимые знания для уверенной и безопасной жизни в цифровом мире», — подчеркнул директор филиала Российского общества «Знание» в регионе Александр Митрофанов.

Проект около половины всех муниципальных образований области: Балахнинский, Богородский, Городецкий, Княгининский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Перевозский, Кулебакский, Воротынский, Шатковский, Семеновский, Володарский районы, а также городские округа Бор, Выкса, Саров, Нижний Новгород и Дзержинск.

Всего задействовано 55 площадок — это школы, колледжи, техникумы, библиотеки, молодёжные центры и вузы. Среди учреждений среднего профессионального образования — Нижегородский техникум информационных технологий и права, Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе, Нижегородский автотранспортный техникум, Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова и Балахнинский технический техникум. Активно включились в проект библиотеки Нижнего Новгорода и молодёжные центры региона — «Спутник» в Дзержинске, «Круг» в Богородске, молодёжный центр Сарова, ООЦ «Берёзка», клуб «Мечта» Центра внешкольной работы — также стали постоянными площадками для встреч.

Площадками для встреч с лекторами Общества «Знание» стали Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, ННГУ им. Н.И. Лобачевского и филиал в Арзамасе, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

В летний период лекции активно проводятся в детских оздоровительных лагерях в рамках проекта «Каникулы со Знанием», который реализует Российское общество «Знание» — «Энергетик», «Чайка» (Кстово), «Лазурный» (Выкса), им. А.П. Гайдара (Кулебаки), «Звёздочка», а также в студенческих лагерях — «Заря» ННГУ и «Весёлый берег» НГПУ. Это позволяет охватить молодёжь в неформальной обстановке и встроить просветительские блоки в программу летнего отдыха.

Отметим, что в проекте задействованы ведущие эксперты региона, лекторы Российского общества «Знание» — профессор кафедры общей социологии и социальной работы, доктор социологических наук Дмитрий Шпилев, доцент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий Антон Шмелёв, доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета Фёдор Сосенков, заведующая кафедрой киберпсихологии, кандидат психологических наук, доцент Валерия Демарева, сотрудник Центра «Авангард», член Российского военно-исторического общества, историк Иван Дорофеев, директор патриотической общественной организации «Русский Доброволец» Дмитрий Аболдуев, доцент кафедры физиологии и безопасности жизнедеятельности человека, директор Центра международного образования и сотрудничества НГПУ им. К. Минина Пётр Чуприков, директор Центра добровольчества ННГУ Виктория Пигалина.

Эксперты разбирают вопросы противодействия терроризму и вербовке, уделяют внимание исторической памяти. Отдельный блок посвящён информационной безопасности и критическому мышлению. Большое внимание уделяется финансовой грамотности и защите от мошенников.

Организационную поддержку проекту оказывают министерства культуры, молодежной политики, образования Нижегородской области, аппарат Антитеррористической комиссии Нижегородской области, Центр психологической безопасности и профилактики деструктивных явлений среди детей и молодёжи в Нижегородской области, а также Волго-Вятского ГУ Банка России и регионального Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма.

Напомним, проект Знание. Безопасность — цикл мероприятий Российского общества «Знание», направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что одной из самых серьезных угроз ХХI века остается терроризм, уточняя, что методы преступников становятся все более изощренными и варварскими.

В рамках реализации проекта будут созданы готовые методические материалы, которые позволят и лекторам Общества «Знание», и людям, ведущим профилактическую работу, выступать по самым актуальным вопросам в рамках этого направления. Они будут размещены в библиотеке готовых материалов на сайте Российского общества «Знание» в ближайшее время. Дополнительно ведется съемка фильмов для разных целевых аудиторий по тематике безопасности.

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Теги:
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