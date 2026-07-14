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Общество

Нижегородцев предупредили о сбоях при оплате платных парковок

14 июля 2026 16:47 Общество
Нижегородцев предупредили о сбоях при оплате платных парковок

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородских автомобилистов предупредили о возможных проблемах с оплатой платных парковок при объявлении опасности атаки БПЛА или ракетной опасности. Об этом сообщили в сообществе «Парковки Нижний Новгород» в VK.

В такие периоды в пределах платной парковочной зоны могут возникать сбои в работе GPS-навигации. Из-за этого мобильные сервисы способны неверно определять местоположение пользователя.

В результате водитель может ошибочно выбрать другую парковочную зону и некорректно оплатить стоянку через приложение «RuParking» или портал parkovkinn.ru.

Водителям советуют заранее пополнять парковочный счет. Если геолокация работает неправильно, место стоянки можно указать вручную в приложении или на карте портала.

Перед оплатой также стоит проверить номер парковочной зоны на информационной табличке, расположенной на той стороне улицы, где оставлен автомобиль.

Если парковка все же была оплачена неправильно, исправить данные можно до конца текущих суток.

Ранее сообщалось, что участок для запуска первой пилотной перехватывающей парковки подбирают в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Автомобили беспилотники Парковки
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