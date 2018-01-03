Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7733] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [6619] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [6053] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4239] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3800] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
16 января 2017 16:41  [3560] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
10 сентября 2017 16:25  [3495] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 августа 2017 16:18  [3142] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
17 октября 2017 18:28  [2948] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
08 февраля 2017 15:25  [2697] "Лояльные "теневому кабинету" люди пришли на смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода", - Евгений Семенов
Последние новости рубрики Экономика
15 января 2018 18:00  [196] Облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду более 290 млн рублей на ремонт фасадов к ЧМ-2018
15 января 2018 16:37  [213] "Оклады муниципальных служащих не увеличивались в Нижнем Новгороде в течение двух лет", - Виктор Афонин
15 января 2018 16:23  [141] Комитет по транспорту ЗС НО одобрил освобождение РЖД от налога на инфраструктурные объекты ВСМ
15 января 2018 13:50  [439] Нижний Новгород достиг верхнего предела муниципального долга 1 января 2018 года
15 января 2018 11:12  [145] Инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год
13 января 2018 11:30  [1946] Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих
12 января 2018 15:22  [281] Все крупнейшие предприятия Нижегородской области зарегистрировались на сайте ГИСП
09 января 2018 17:19  [584] Глеб Никитин внес в ЗС НО законопроект об освобождении инфраструктурных объектов ВСМ от налога на имущество
05 января 2018 17:40  [493] Нижегородская область по итогам 2017 года занимает первое место в ПФО по производству картофеля
05 января 2018 10:40  [494] Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% за 11 месяцев 2017 года
Экономика

"Оклады муниципальных служащих не увеличивались в Нижнем Новгороде в течение двух лет", - Виктор Афонин

15 января 2018 16:37  [213] Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Оклады муниципальных служащих не увеличивались в Нижнем Новгороде в течение двух лет", - заявил директор департамента кадрового обеспечения администрации города Виктор Афонин на совместном заседании комиссий Гордумы 15 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что 17 января 2018 года Гордума рассмотрит вопрос об увеличении на 4% окладов муниципальных служащих. На сегодняшнем заседании комиссии Виктор Афонин отметил, что повышение зарплат обусловлено региональным законом. "Увеличение объема окладов не производилось около двух лет", - рассказал Афонин.

И.п. председателя Гордумы Елизавета Солонченко подчеркнула, что повышение окладов не является инициативой Думы или администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что размеры должностных окладов муниципальных служащих индексируются с 1 января 2018 года на 4%. В случае одобрения такого решения Гордумой (ближайшее заседание – 17 января 2018 года), будут, в частности, увеличены оклады: до 27,7 тысяч рублей – руководителю аппарата Гордумы, до 15,6 тысяч рублей – помощникам, советникам главы города, до 34,3 тысяч рублей – первому заместителю главы администрации, до 30,9 тысяч рублей – заместителям главы администрации города, до 26,5 тысяч рублей – руководителям структурных подразделений в администрации города и заместителям глав администраций районов. Минимальный оклад - у муниципальных служащих на должности "специалист" - 6,7 тысяч рублей.

Напомним также, что на заседании Гордумы 17 января 2018 года также будут рассмотрены вопросы избрания главы Нижнего Новгорода и увеличения расходной части бюджета-2018 почти на 300 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph