"Оклады муниципальных служащих не увеличивались в Нижнем Новгороде в течение двух лет", - Виктор Афонин Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Оклады муниципальных служащих не увеличивались в Нижнем Новгороде в течение двух лет", - заявил директор департамента кадрового обеспечения администрации города Виктор Афонин на совместном заседании комиссий Гордумы 15 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что 17 января 2018 года Гордума рассмотрит вопрос об увеличении на 4% окладов муниципальных служащих. На сегодняшнем заседании комиссии Виктор Афонин отметил, что повышение зарплат обусловлено региональным законом. "Увеличение объема окладов не производилось около двух лет", - рассказал Афонин.

И.п. председателя Гордумы Елизавета Солонченко подчеркнула, что повышение окладов не является инициативой Думы или администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что размеры должностных окладов муниципальных служащих индексируются с 1 января 2018 года на 4%. В случае одобрения такого решения Гордумой (ближайшее заседание – 17 января 2018 года), будут, в частности, увеличены оклады: до 27,7 тысяч рублей – руководителю аппарата Гордумы, до 15,6 тысяч рублей – помощникам, советникам главы города, до 34,3 тысяч рублей – первому заместителю главы администрации, до 30,9 тысяч рублей – заместителям главы администрации города, до 26,5 тысяч рублей – руководителям структурных подразделений в администрации города и заместителям глав администраций районов. Минимальный оклад - у муниципальных служащих на должности "специалист" - 6,7 тысяч рублей.

Напомним также, что на заседании Гордумы 17 января 2018 года также будут рассмотрены вопросы избрания главы Нижнего Новгорода и увеличения расходной части бюджета-2018 почти на 300 млн рублей.