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Политика

"Глава региона, как и любой руководитель, формирует структуру организации под себя", - Александр Шаронов

16 января 2018 18:07  [160] Политика
Александр Шаронов

Александр Шаронов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Глава региона, как и любой руководитель, формирует структуру организации под себя", - заявил председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов, комментируя подписание главой региона Глебом Никитиным новой структуры правительства Нижегородской области.

"Глава региона, как и любой руководитель, формирует структуру организации под себя, так, как именно ему удобно. Лично у меня вызывает сомнение необходимость такого количества заместителей губернатора, но глава региона вправе решать это самостоятельно. Главное, чтобы создаваемая система работала четко, как часы, а все цели, задачи и вопросы, стоящие перед региональным правительством, реализовывались и решались оперативнее. Насколько новая структура регионального правительства эффективна, будем судить по результатам работы", - сказал Шаронов.

Он также отметил, что объединение в одном блоке минфина, министерства экономического развития и инвестиций, министерства имущественных и земельных отношений, а также министерства информационных технологий и связи, "вполне логично". "Земля, имущество, коммуникации, налоговые льготы – направления, напрямую связанные с работой с инвесторами, нацеленные на улучшение инвестиционной привлекательности региона", - подчеркнул депутат.

Ранее в правительстве Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что кадровый персональный состав в соответствии с новой структурой правительства в настоящее время находится в стадии формирования и будет предоставляться по мере назначений.

В правительстве также обратили внимание, что новая структура предполагает концентрацию в одном блоке подразделений, ответственных за Чемпионат мира: министерство спорта, министерство культуры, а также департамент туризма и народных промыслов.

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