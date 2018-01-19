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Политика

"Предполагаю, что свои посты при Владимире Панове покинут почти все действующие заместители", - Александр Суханов

19 января 2018 15:02  [541] Политика
Александр Суханов

Александр Суханов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Предполагаю, что свои посты при Владимире Панове покинут почти все действующие заместители", - заявил НИА "Нижний Новгород" политолог Александр Суханов, комментируя возможные кадровые перестановки в администрации города после избрания Владимира Панова главой Нижнего Новгорода.

По его мнению, в первую очередь кадровые изменения стоит ожидать среди заместителей главы администрации. "Тем более, в скором времени глава города получит право самостоятельно назначать замов, без согласования с Гордумой. Предполагаю, что свои посты при Владимире Панове покинут почти все действующие заместители. Дальнейшие перестановки уже будут согласовываться с назначенными замами, а не вестись путем "выдирания" из структуры отдельных лиц", - считает Александр Суханов.

Отставку Игоря Согина с поста главы администрации Нижегородского района политолог объяснил тем, что к содержанию района имеются большие претензии.

Напомним, что депутат Госдумы РФ Владимир Панов был избран главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года. 19 января стало известно, что глава администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Игорь Согин покидает свой пост с 22 января.

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