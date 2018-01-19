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Политика

"Радует, что часть "аксакалов" остается на месте, особенно на ответственных направлениях", - Антон Фортунатов

24 января 2018 17:43  [227] Политика
Антон Фортунатов

Антон Фортунатов

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Радует, что часть "аксакалов" остается на месте, особенно на "прорывных", ответственных направлениях – экономике и финансах", - заявил НИА "Нижний Новгород" доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой электронных СМИ ННГУ имени Лобачевского, заместитель председателя наблюдательного совета общественного телевидения России Антон Фортунатов, комментируя очередные назначения в правительстве Нижегородской области, 24 января 2018 года.

"То, что изменения в областном правительстве происходят постепенно, свидетельствует прежде всего об осторожности нового врио губернатора. Глеб Никитин не торопится, не принимает поспешных решений, и это, пожалуй, одно из главных достоинств нынешней кампании по смене чиновничьего аппарата", - отметил Фортунатов.

Комментируя назначение директором департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева 1988 года рождения, эксперт подчеркнул, что омоложение управленческой команды, начатое с самого Никитина, имеет оборотную сторону медали. "Прошедшие десятилетия вряд ли способствовали массовому росту ответственных и профессиональных руководителей по всей стране и в Нижегородской области, в частности. А стало быть, взамен опыту уходящих министров надо противопоставлять креативность и энтузиазм молодых кадров, что, в общем, среди новых поколений не является абсолютно распространенным качеством", - сказал эксперт.

"Однако совершенно неясным по-прежнему остается вопрос об идеологии такого управленческого обновления. Какую динамику получит развитие Нижегородской области благодаря новым кадрам? Какие новые перспективы получат нижегородцы от прихода непривычных и неожиданных людей? На эти вопросы пока ответов нет, и пауза в объяснении направлений нашего развития на ближайшие годы, на мой взгляд, несколько затянулась", - заключил Антон Фортунатов.

Напомним, Ольга Сулима переназначена министром финансов Нижегородской области, Игорь Норенков – министром экономического развития и инвестиций.

Напомним также, что 15 января Глеб Никитин утвердил новую структуру нижегородского правительства.

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