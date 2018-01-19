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Политика

"Частая смена секретарей НРО "Единой России" свидетельствует о кризисе в региональном отделении", - Александр Суханов

25 января 2018 14:04  [538] Политика
Александр Суханов

Александр Суханов

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Частая смена секретарей НРО "Единой России" свидетельствует о кризисе в региональном отделении", - заявил НИА "Нижний Новгород" политолог Александр Суханов, комментируя информацию об отставке Александра Шаронова с поста и.п. секретаря НРО "Единой России" 25 января 2018 года.

Напомним, что Александр Шаронов был назначен исполняющим полномочия секретаря нижегородского регионального отделения в начале декабря 2017 года, сменив Вадима Булавинова, который, в свою очередь, занимал этот пост с октября прошлого года.

По мнению политолога, частая смена секретарей НРО свидетельствует о наличии кризиса в региональном отделении партии. "Эта смена нисколько не оправдана изменениями в руководстве области. При этом я бы не стал политизировать и драматизировать ситуацию. Кризис образовался не сейчас и отчасти связан с тем, что в одну партию входят люди с противоположными взглядами", - отметил Александр Суханов.

Комментируя возможное назначение на данный пост депутата Госдумы РФ Дениса Москвина, политолог сказал, что Москвин – "активный молодой политик, и, вероятно, ему партийная работа будет ближе, чем Александру Шаронову".

"Безусловно, Александру Георгиевичу сейчас будет легче – ему хватает работы в комитете по бюджету Заксобрания. Но все-таки жаль, что его пребывание на этом посту было столь краткосрочным", - добавил Александр Суханов.

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