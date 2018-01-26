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Бизнес

Фотоконкурс "Формула любви" пройдет в ТЦ "Мебельный Базар" 1-12 февраля

30 января 2018 10:43  [101] Бизнес

Фотоконкурс "Формула любви" пройдет в ТЦ "Мебельный Базар" в период с 1 по 12 февраля 2018 года. Об этом сообщает отдел по связям со общественностью ТЦ "Мебельный базар" 30 января.

Как сообщается в пресс-релизе, в канун дня Святого Валентина ТЦ "Мебельный Базар" предлагает всем нижегородцам и гостям города принять участие в фотоконкурсе "Формула любви", который пройдет на официальной странице торгового центра в социальной сети "ВКонтакте". "Условия конкурса просты – нужно вступить в группу ТЦ "Мебельный Базар"-Нижний Новгород и добавить в соответствующий альбом самое романтичное фото со своей второй половинкой. Победителем конкурса и обладателем приза – сертификата на проживание в романтическом номере для двоих в отеле "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" - станет участник, чья фотография наберет максимальное количество "лайков". Приятным дополнением для влюбленной пары станет бутылка шампанского и корзина с фруктами в номере отеля", – говорится в сообщении.

Старт конкурса намечен на 1 февраля 2018 года, а итоги будут подведены 12 февраля 2018 года.

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