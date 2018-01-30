Нижегородский банк "Ассоциация" аккредитован по программе по льготному кредитованию МСП под 6,5% Бизнес

Банк "Ассоциация" стал единственным региональным нижегородским банком, аккредитованным по программе Минэкономразвития по льготному кредитованию малых и средних предпринимателей (МСП) под 6,5%. Об этом пресс-служба банка сообщила 30 января 2018 года.

Согласно информации, АО КБ "Ассоциация" включен в список аккредитованных банков по программе предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке под 6.5% годовых.

Это совместная программа Минэкономразвития и корпорации МСП, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства в приоритетных областях экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, энергетика, строительство, транспорт, связь и туризм.

В программе примет участие 12 российских банков. Единственным региональным банком из Нижегородской области стал АО КБ "Ассоциация". Теперь у клиентов "Ассоциации" появится возможность получить кредит на инвестиционные цели от 3 млн до 250 млн рублей на срок до 10 лет, а также на пополнение оборотных средств от 3 млн до 100 млн рублей на срок до трех лет.