Выработка выросла у стройкомпании благодаря проекту «Производительность труда» Экономика

Фото: Ольга Дергаева, Региональный центр компетенций

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «ННДК Генеральный Подрядчик» подвели итоги внедрения инструментов бережливых технологий на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В качестве пилотного потока был выбран процесс приема-передачи объектов долевого строительства в ЖК.

«Эксперты РЦК провели аудит и выявили в потоке восемь проблем, по каждой из которых были предложены решения. Так, например, на предприятии стандартизировали процесс проверки готовности объекта, установили внутренний контроль за сроками устранения замечаний, интегрировали учетные и управленческие системы. Эти и другие нововведения экспертов РЦК и проектной команды компании позволили уменьшить время протекания процесса приема-передачи объектов долевого строительства в ЖК на 17 процентов и увеличить выработку на пилотном потоке на 49 процентов», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 14 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров.

В Нижегородской области бережливые технологии внедряют восемь строительных компаний. Всего участниками федерального проекта «Производительность труда» являются 322 региональных компании.

Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Поддержка ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».