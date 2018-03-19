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Общество

Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 21 марта автомобили с проезжей части для уборки снега

20 марта 2018 18:34  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 20 на 21 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Автозаводском районе на пр. Ильича и пр. Молодежный; в Канавинском районе на ул. Бетанкура и мкрн. Гордеевский; в Ленинском районе на пр. Ленина, бульваре Заречный, ул. Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, ул. Баумана, ул. Попова; в Московском районе на дублере Сормовского шоссе; в Нижегородском районе на ул. Малая Ямская, ул. Маслякова, ул. Горького (до метромоста), пл. Горького, ул. Звездинка и Почтовом съезде; в Приокском районе на подъеме с ул. Ларина на пр. Гагарина (в сторону Щербинок), ул. Шапошникова, ул. Горная, ул. Кащенко (в сторону п. Ляхово); в Советском районе на Окском съезде, пр. Гагарина, ул. Уссурийская, ул. Корнилова, ул. Васюнина, ул. Академика Сахарова, ул. Панина; в Сормовском районе на ул. Гаугеля, ул. Планировочная и ул. Новые Пески.

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