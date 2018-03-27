"Городская наружная реклама не выглядит упорядоченной", - Анна Круглова Общество

Анна Круглова Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Городская наружная реклама не выглядит упорядоченной", - заявила НИА "Нижний Новгород" депутат нижегородской Думы Анна Круглова, комментируя состояние наружной рекламы в исторической части города, 30 марта 2018 года.



"Я полностью согласна с мнением нижегородцев, которые считают, что в нашем городе слишком много навязчивой мусорной рекламы. Она хаотично размещена, без всякого порядка и не выглядит упорядоченной. Для меня хуже всего выглядят рекламные объявления маленького формата, которые владельцы бизнеса наклеивают на двери своих же заведений или вокруг них, на стены. Город существует для своих жителей, и такое количество рекламы мешает, утомляет и лишает возможности любоваться архитектурой", – отметила депутат Гордумы.



"На сегодняшний день (насколько мне известно) Дума Нижнего Новгорода не проводила проверок того, насколько эффективно исполняется распоряжение об упорядочивании рекламы в исторической части города, но это очень хорошая идея", - подвела итог Круглова.



Напомним, что в конце марта администрация отчиталась, что более 140 рекламных табличек в центре Нижнего Новгорода приведены в соответствие с действующим правилами при размещении информационных конструкций. При этом фактически на ул. Большой Покровской на данный момент остается много незаконной рекламы на фасадах исторических зданий.



Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года нижегородская администрация утвердила размещение вывесок на фасадах домов по ул. Большой Покровской, а в ноябре – по ул. Варварской.