"Информационный шум – это настоящая проблема для Нижнего Новгорода", – Александр Табачников Общество

Александр Табачников Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Информационный шум – это настоящая проблема для Нижнего Новгорода", - заявил НИА "Нижний Новгород" зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников 30 марта 2018 года, комментируя тему наружной рекламы в исторической части города.



"Информационный шум, большое количество рекламных плакатов, которые непонятно с кем согласовываются – это настоящая проблема для Нижнего Новгорода. И она особенно ярко выражена, когда реклама размещается на фасадах старинных домов. На мой взгляд, должна быть какая-то прозрачная схема согласования того, как должны выглядеть рекламные таблички в исторической среде. Суммарный вес всех рекламных площадей не должен превышать четко оговоренный процент от общей площади здания. Кроме того, любая табличка должна соответствовать общему стилю и строения в частности. Естественно, реклама – двигатель прогресса. Но у всего должны быть рамки, город строился не для рекламы, а для его жителей, поэтому информация не должна доминировать над эстетикой", – отметил табачников.



"Нижний Новгород постепенно превращается в Шанхай со своими кричащими неоновыми вывесками. Мне кажется, такая реклама не привлекает покупателя, а вызывает в нем негативные эмоции. Что касается растяжек, анонсирующих чемпионат мира по футболу, то это мера временная. Любой город, в котором проходят события такого масштаба, через это проходит. Еще один важный момент при размещении рекламы – это неравенство предпринимателей. Кому-то разрешено заклеить половину фасада, кому-то и маленького столбика не дают. Все вывески должны иметь скорее ориентирующую функцию, чем рекламную. Чтобы человек не промахнулся мимо двери магазина или поликлиники. Вне зависимости от того, частное это учреждение или муниципальное – кричащей рекламы быть не должно в принципе", - подвел итог депутат.



Напомним, в конце марта администрация отчиталась, что более 140 рекламных табличек в центре Нижнего Новгорода приведены в соответствие с действующим правилами при размещении информационных конструкций. При этом фактически на ул. Большой Покровской на данный момент остается много незаконной рекламы на фасадах исторических зданий.



Напомним, что в октябре 2017 года нижегородская администрация утвердила размещение вывесок на фасадах домов по ул. Большой Покровской, а в ноябре – по ул. Варварской.