"Информацию о расторжении со мной договора на право перевозок узнаю от журналистов, а не от властей", - Александр Комраков Общество

Александр Комраков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Информацию о расторжении со мной договора на право перевозок узнаю от журналистов, а не от властей", - рассказал перевозчик по маршруту Т-71 Александр Комраков, комментируя заявление главы Нижнего Новгорода Владимира Панова.

Мэр города на брифинге 12 апреля 2018 года заявил о планируемом расторжении договора с перевозчиком из-за нарушений.

"Ранее я не получал никаких уведомлений о том, что со мной планируется расторжение договора. Меня удивляет, что в числе нарушений, которые стали основанием для этого, выкатившееся колесо или случай с девушкой, которую протащил автобус. У нас не редкость, когда на других маршрутах происходят подобные случаи", - ответил Комраков. На вопрос о том, сколько автобусов выходят на линию каждый день, Комраков сказал, что это "коммерческая тайна".

На брифинге Панов сообщил, что замена маршрута, вместо Т-71, не планируется, в связи с тем, что это самый "частый" маршрут в городе. Журналисты поинтересовались, с какого числа автобусам Комракова будет запрещено выходить на линию. "Мы укажем конкретную дату с момента направления ему уведомления и завершения всех процедур, которые требуются. Сообщим об этом позднее, скорее всего, в пределах 10 дней ", - проинформировала и.о. директора департамента транспорта Елена Кузнецова.

Комраков имеет право обратиться в суд по данному факту. Если будет принято решение в пользу перевозчика, то он сможет снова осуществлять перевозки, сказал Панов на брифинге. Однозначного ответа вопрос, будет ли Комраков обращаться с иском суд, он пока не дал.

Напомним, второй перевозчик по маршруту Т-71 Дмитрий Каргин сообщил, что его подвижного состава будет достаточно, чтобы перевозить пассажиров, если автобусы Комракова уйдут с маршрута.

Напомним также, что 28 марта произошло возгорание автобуса ПАЗ-3205, работающего на регулярном маршруте №Т-90 (ООО "Мещеряков и К"). По этому факту департамент транспорта пока проводит проверку.