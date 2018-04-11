"Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин Общество

Дмитрий Каргин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Историческая справедливость восторжествовала", - сказал НИА "Нижний Новгород" перевозчик на маршруте Т-71 Дмитрий Каргин, комментируя информацию о планируемом расторжении договора со вторым перевозчиком по этому маршруту - Александром Комраковым по инициативе главы города Владимира Панова.

12 апреля 2018 года мэр заявил, что администрация намерена расторгнуть договор с Комраковым из-за многочисленных жалоб и нарушений.

"Мы ездим с интервалом в пять минут и этого достаточно. В городе нужно как можно быстрее вводить систему АСКОП, чтобы видеть пассажиропотоки и строить эффективную работу общественного транспорта. Необходимости вводить дополнительные автобусы – нет", - прокомментировал Каргин.

"Согласно договору, Комраков должен был выходить на линию 35 автобусами, но в последние месяцы у него на линию выходили от 12 до 24 автобусов. Это может быть связано с изношенностью подвижного состава. Тот конкурс, который проходил в 2010 году, он тогда был выгодным именно для него. Конкурс был выигран несправедливо и нечестно по отношению ко мне. Договор был заключен под прикрытием предыдущих сотрудников департамента транспорта. Мы боролись в течение восьми лет, и теперь историческая справедливость восторжествовала", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в 2010 году состоялся конкурс на перевозку пассажиров на городском маршруте Т-71, который выиграл Александр Комраков. При этом осуществлявший перевозки по данному маршруту Дмитрий Каргин добился отмены итогов конкурса. В течение трех лет с разрешения горадминистрации перевозки на маршруте осуществляли одновременно оба предпринимателя. В свою очередь, Комраков в 2014 году окончательно добился в суде признания недействительным постановления об отмене итогов конкурса и, соответственно, стал единственным официальным перевозчиком на маршруте.

После этого автобусы ИП Каргина сначала продолжили работу на маршруте на безвозмездной основе, а затем - в виде экскурсии по тому же маршруту. В июле 2016 года Каргин получил право перевозок по маршруту Т-171, который практически дублировал маршрут Т-71. В октябре 2017 года был проведен новый конкурс на 71-й маршрут, который выиграл Каргин, с этого времени оба перевозчика стали официально работать на одном маршруте.

Напомним также, что с 1 ноября 2016 года Каргин в тестовом режиме присоединил свои автобусы к системе АСКОП. Однако в начале декабря того же года он приостановил перевозку по льготным проездным билетам до урегулирования вопроса с администрацией города и облправительством. Вопрос по льготникам и городским проездным не урегулирован до сих пор, но безналичная система оплаты на маршруте действует.