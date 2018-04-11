Популярные комментарии за год
19 марта 2018 15:55  [10726] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
21 сентября 2017 11:43  [8069] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [7236] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [6355] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
31 марта 2018 09:56  [5781] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
11 мая 2017 18:18  [4776] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
06 февраля 2018 10:27  [3857] "Мы выступаем за то, чтобы к власти в Кстове пришел хозяйственник, насмотрелись уже политиков", - Роман Антонов
10 сентября 2017 16:25  [3756] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
17 января 2018 13:31  [3649] "Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - Роман Антонов
16 августа 2017 16:18  [3351] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2018 17:43  [12] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
12 апреля 2018 17:23  [78] Нижегородское правительство распорядилось демонтировать троллейбусные провода на пл. Минина на время ЧМ
12 апреля 2018 17:15  [56] Новая серия общественных обсуждений проектов благоустройства пройдет в Нижнем Новгороде 12-15 апреля
12 апреля 2018 16:38  [198] Мэр Нижнего Новгорода заявил о планируемом расторжении договора с перевозчиком по маршруту Т-71
12 апреля 2018 16:12  [95] "Ростелеком" открыл регистрацию на всероссийский семейный IT-марафон
12 апреля 2018 16:10  [111] "Нетворческие профессии будут отмирать, искусственный интеллект заменит рутинные вещи", - Валерий Зусман
12 апреля 2018 15:58  [547] Более 1,2 тысяч фактов хищения электроэнергии было выявлено "Нижновэнерго" в I квартале 2018 года
12 апреля 2018 15:54  [101] Карантин по бешенству введен в Кстовском районе Нижегородской области
12 апреля 2018 15:52  [97] Около 30 выступлений представлено на гала-концерте победителей фестиваля юных дарований в Дзержинске Нижегородской области
12 апреля 2018 15:16  [140] Сотни воздушных шаров запустили в небо в честь первого полета человека в космос в Нижнем Новгороде 12 апреля
Общество

"Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин

12 апреля 2018 17:43  [12] Общество
Дмитрий Каргин

Дмитрий Каргин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Историческая справедливость восторжествовала", - сказал НИА "Нижний Новгород" перевозчик на маршруте Т-71 Дмитрий Каргин, комментируя информацию о планируемом расторжении договора со вторым перевозчиком по этому маршруту - Александром Комраковым по инициативе главы города Владимира Панова.

12 апреля 2018 года мэр заявил, что администрация намерена расторгнуть договор с Комраковым из-за многочисленных жалоб и нарушений.

"Мы ездим с интервалом в пять минут и этого достаточно. В городе нужно как можно быстрее вводить систему АСКОП, чтобы видеть пассажиропотоки и строить эффективную работу общественного транспорта. Необходимости вводить дополнительные автобусы – нет", - прокомментировал Каргин.

"Согласно договору, Комраков должен был выходить на линию 35 автобусами, но в последние месяцы у него на линию выходили от 12 до 24 автобусов. Это может быть связано с изношенностью подвижного состава. Тот конкурс, который проходил в 2010 году, он тогда был выгодным именно для него. Конкурс был выигран несправедливо и нечестно по отношению ко мне. Договор был заключен под прикрытием предыдущих сотрудников департамента транспорта. Мы боролись в течение восьми лет, и теперь историческая справедливость восторжествовала", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в 2010 году состоялся конкурс на перевозку пассажиров на городском маршруте Т-71, который выиграл Александр Комраков. При этом осуществлявший перевозки по данному маршруту Дмитрий Каргин добился отмены итогов конкурса. В течение трех лет с разрешения горадминистрации перевозки на маршруте осуществляли одновременно оба предпринимателя. В свою очередь, Комраков в 2014 году окончательно добился в суде признания недействительным постановления об отмене итогов конкурса и, соответственно, стал единственным официальным перевозчиком на маршруте.

После этого автобусы ИП Каргина сначала продолжили работу на маршруте на безвозмездной основе, а затем - в виде экскурсии по тому же маршруту. В июле 2016 года Каргин получил право перевозок по маршруту Т-171, который практически дублировал маршрут Т-71. В октябре 2017 года был проведен новый конкурс на 71-й маршрут, который выиграл Каргин, с этого времени оба перевозчика стали официально работать на одном маршруте.

Напомним также, что с 1 ноября 2016 года Каргин в тестовом режиме присоединил свои автобусы к системе АСКОП. Однако в начале декабря того же года он приостановил перевозку по льготным проездным билетам до урегулирования вопроса с администрацией города и облправительством. Вопрос по льготникам и городским проездным не урегулирован до сих пор, но безналичная система оплаты на маршруте действует.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph