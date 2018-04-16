"Создание концессии может помочь муниципальным транспортным предприятиям привлечь частных инвесторов", - Сергей Зуденков Общество

Сергей Зуденков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Создание концессии может помочь муниципальным транспортным предприятиям привлечь частных инвесторов", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Зуденков, комментируя представленный на заседании комитета ЗС НО доклад областного министра транспорта о результатах мониторинга рынка регулярных пассажирских перевозок.

Как отметил Сергей Зуденков, доклад показал, что минтрансом региона ведется глубокая проработка проблемных вопросов. "Но пока не совсем ясно, как эти проблемы будут решаться. Прежде всего, речь идет о ветхости подвижного состава и финансовом состоянии муниципальных предприятий, имеющих огромные долги", - добавил он.

"Рынок пассажирских перевозок в Нижегородской области находится в сложном состоянии и мониторинг это подтвердил. Достаточно сказать, что задолженность одного НПАТ составляет около миллиарда рублей. Как в такой ситуации, когда большую часть года счет предприятия находится под арестом, оно ведет хозяйственную деятельность? Похожие ситуации наблюдаются и на других предприятиях области", - подчеркнул депутат.

"Такой масштаб не даст возможности покрыть долги за счет организационных мероприятий и оптимизации, будут необходимы бюджетные средства. Еще одним вариантом может стать создание концессии, о чем также говорилось в ходе заседания комитета ЗСНО. Это позволить привлечь частных инвесторов, тем самым обеспечить текущую деятельность и начать погашение накопленной задолженности", - предложил Зуденков.

Напомним, что 16 апреля в администрации Нижнего Новгорода сообщили о том, что гендиректором МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) планируется назначить москвича Артёма Коновалова.

Также 16 апреля в мэрии состоялось представление программ от кандидатов на пост гендиректора ИП "Нижегородэлектротранс". По его итогам глава Нижнего Новгорода Владимир Панов остался не удовлетворен представленными программами и заявил о том, что "идеального" кандидата он так и не увидел. Однако он отметил подготовку кандидатов в различных сферах и добавил, что они могут войти в управленческую команду предприятия.