"Вопрос реконструкции стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде пока не имеет движения", - Сергей Панов Спорт

Сергей Панов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Вопрос реконструкции стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде пока не имеет движения. Об этом министр спорта Нижегородской области Сергей Панов сообщил журналистам 27 июня 2018 года.



Отвечая на вопрос о перспективах данного объекта, Панов отметил, что в ближайшее время реконструкции стадиона не ожидается.



"Разрушенный стадион в центре Нижнего Новгорода – это большая боль. Конечно, здесь должна быть инициатива городской администрации. Было уже несколько проектов, но они космического масштаба все, нереализуемые. Там планировался и ФОК, и Дворец спорта. Мы даже там хотели сделать одну из тренировочных площадок, но строить было невозможно, потому что там очень много жилья, и все это просматривается", - сказал Сергей Панов.



"Я бы хотел больше энтузиазма в этом направлении от городской администрации. Это их собственность, и распоряжаться ею можно только с их желания", - заключил министр.



Напомним, в январе 2018 года сообщалось, что минспорта РФ рассмотрит возможность софинансирования реконструкции нижегородского стадиона "Водник" до 2020 года.



Напомним также, что в июне 2017 года администрация заявляла о планах включить стадион в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования. Однако, позднее, в ноябре, сообщила, что он не войдет в список территорий для благоустройства по федпрограмме на 2018 год. При этом стадион был включен в предварительный перечень территорий для благоустройства в период до 2022 года (в который по данным на ноябрь 2018 года вошли 202 общественных пространства).