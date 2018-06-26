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Экономика

"Все вопросы жизни региона должны решаться по принципу "это делает власть, а это делают граждане", - Андрей Дахин

27 июня 2018 18:29  [63] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Все вопросы жизни региона должны решаться по принципу "это делает власть, а это делают граждане", - заявил заведующий кафедрой политологии Нижегородского института управления (филиал РАНХиГС) Андрей Дахин в ходе заседания Нижегородского эксперт-клуба 27 июня 2018 года, комментируя проект Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

"Одна из сложностей внедрения проектной культуры состоит в том, что привычная стилистика мышления – это мышление чиновника, четко выполняющего свои обязанности с восьми утра до шести вечера. И не больше. Стратегия – это объемный документ, и он требует большего погружения в него. Здесь мы видим несогласование, недостаточность. Во-первых, нет определения миссии, то есть чего должна достичь Нижегородская область в масштабах России. На мой взгляд, есть одна проблема, которую в этой зоне надо решать. Это коридорная система. А если на обоих концах коридора поставят заслонки? Это попытка жить на транзите, чужим ресурсом. Это, может быть, хорошее решение с точки зрения экономики, но если на обоих концах коридора что-то случится, то тушите свет. Нужна другая геометрия, в которую мы хотим включиться, и это должно быть частью миссии", - отметил Дахин.

"Второй момент. У нас генетика закрытого города. Как с ней выходить на такие параметры, как, например, повышение числа людей, активно участвующих в общественной жизни? Мы знаем, как можно на бумаге добиться этих показателей. Но это неправильно. Для Нижнего Новгорода 30% - это 400 тысяч человек. Кто у нас из чиновников умеет работать с такими массами людей? Или если 50% населения выйдет заниматься спортом, где стадионы?", - подчеркнул эксперт.

Андрей Дахин также выразил мнение, что все вопросы жизни региона должны решаться по принципу "это делает власть, а это делают граждане". То есть в Стратегии должна быть прописана доля участия власти в решении тех или иных вопросов. Говоря о цифровизации власти, эксперт добавил, что с этой точки зрения в документе необходимо прописать порядок работы в системе власти "двух мощных механизмов", а именно социологов, которые будут изучать геометрию трудовых процессов, и программистов.

Напомним, правительство Нижегородской области планирует внести проект Стратегии развития региона до 2035 года в минэкономразвития РФ в середине сентября 2018 года.

Напомним также, летом 2018 года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий по обсуждению проекта Стратегии как территориального, так и отраслевого типа.

Как сообщалось ранее, проект Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года был передан Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В разработке Стратегии приняли участие более 400 экспертов из 18 экспертных групп.

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