"Нижегородские коммунисты вовремя сориентировались в пенсионной повестке", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра" Политика

Алексей Орехов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперт-мониторинг событий 25-29 июня 2018 года от АНО "Минин-центр".

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, оказывающие влияние на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области с долговременными тенденциями.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – обсуждение в Совете Федерации "Стратегии пространственного развития Российской Федерации".

На уходящей неделе в Совете Федерации состоялись парламентские слушания "О разработке Стратегии пространственного развития РФ". Данный документ является одним из основных в процессе стратегирования на федеральном уровне, а также определяющим основные контуры региональных стратегий. Докладчиком в Совете Федерации выступил основной разработчик федеральной стратегии министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, процесс обсуждения и принятия Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года необходимо рассматривать во взаимосвязи с процессом создания этой "большой" федеральной стратегии. По словам Соловьева, в ходе интересного обсуждения федеральных чиновников с руководством Совета Федерации, экспертами и представителями научного сообщества можно выделить несколько значимых позиций.

"Во-первых, это практическая реализация объективного тренда – активное развитие крупных мегаполисов – агломераций как основных точек социально-экономического роста в современной России. Это безусловный приоритет федеральной власти, который, однако, вызывает дискуссию по поводу возможной диспропорции пространственного развития между крупными промышленными агломерациями и другими городами и территориями. При этом нахождение сбалансированности пространственного развития за счет эффективного распределения ресурсов, модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – приоритетная задача, способная снять это возможное противоречие", - считает эксперт.

Участник парламентского обсуждения, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко выразил мнение, что в будущей стратегии необходимо четко прописать цель сокращения различий в социально-экономическом развитии регионов, обозначив в приоритетах ускоренное развитие опорного каркаса федеральной системы расселения на Дальнем Востоке и в Забайкалье.

При этом, по словам сенатора, развивать надо не только агломерации, но и систему малых городов. "Агломерация подобно озеру с родниковым питанием, если это родниковое питание прекратится, то озеро превратится в болото. Также и агломерации не могут жить без территорий, которые их бы подпитывали", – подчеркнул Мельниченко.

Как отмечает Игорь Соловьев, вторым важным акцентом обсуждения в Совете Федерации, является необходимость взаимосвязи федеральной стратегии с бюджетным планированием, со стратегическим планированием отраслевого и территориального характера на региональном и муниципальном уровнях. "Важно, что такая взаимосвязанная вертикальная проработка позволит создать рабочие механизмы реализации того или иного стратегического направления или проекта, эффективно распределяя при этом соответствующие ресурсы", - добавил он.

Наконец, третий важный акцент обсуждения, как считает эксперт "Минин-центра", - это необходимость четкой системы реализации стратегии. "Сюда относится, прежде всего, четкие показатели реализации стратегии пространственного развития, для оценки ее динамики и результативности, а также необходимость института, который должен выстроить единую вертикаль стратегического планирования и нести ответственность за координацию процессов разработки, корректировки, мониторинга реализации документов в сфере стратегического и территориального планирования на всех уровнях. В ходе обсуждения предлагалось создать самостоятельный орган, или наделить дополнительными полномочиями Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Подобная задача весьма актуальна и при реализации нижегородской стратегии", – подчеркивает эксперт.

"Если оценивать взаимосвязь федерального стратегического процесса с аналогичным нижегородским, то сегодня понятна логика инициатора "Стратегии Нижегородской области-2035" Глеба Никитина – это усилия сделать не просто красивый документ для выборов, а стремление попасть в конструкцию федерального стратегического планирования, создание которого вступает в финальную стадию", – заключил он.

Региональная тема – внесение вопроса о повышения пенсионного возраста на внеочередное заседание Законодательного собрания Нижегородской области.

КПРФ добилась рассмотрения вопроса повышения пенсионного возраста на внеочередном заседании Законодательном собрании Нижегородской области 12 июля 2018 года.

Как напомнил эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, процесс рассмотрения правительственной инициативы по повышению пенсионного возраста в Госдуме России предусматривает необходимость отзывов и предложений от региональных парламентариев до 17 июля.

"Стоит отметить, что нижегородские коммунисты хорошо сориентировались и весьма своевременно воспользовались этой обязательной процедурой. Сам факт инициирования вопроса в повестку Заксобрания дает им возможность получения политических плюсов, с учетом ограниченных возможностей для аналогичного маневра доминирующей в областном парламенте "Единой России", официальный руководителем которой является сам инициатор изменений – премьер-министр Дмитрий Медведев. Нижегородские коммунисты в данном обсуждении вполне логично будут оперировать многочисленными заявлениями от различных общественных организаций и профсоюзов, общее содержание которых уже не вызывает сомнений – они, очевидно, отрицательно оценивают данную правительственную инициативу. Перевод дискуссии по пенсионному изменению с федерального на нижегородский уровень будет способствовать активизации политических процессов, особенно после окончании чемпионата по футболу и во время избирательной губернаторской кампании", – считает эксперт.

Муниципальная тема – проведение матчей чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде и большое количество иностранцев в городе.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов, очевидно, что помимо иностранных болельщиков, приезжающих на очередной матч, сегодня в Нижнем Новгороде много иностранцев, которые выбрали наш город как место удобного размещения во время чемпионата.

"На улицах Нижнего, в различных учреждениях культуры и досуга можно встретить представителей различных стран, команды которых уже отыграли в нашем городе. Действительно, Нижний был выбран для чемпионата весьма удачно – удобные коммуникации и небольшие расстояния до Москвы и других футбольных городов привлек на длительное размещение иностранных гостей, которые осваивают не только стадион, но и другие достопримечательности", - добавил он.

По мнению Гуськова, такое иностранное внимание стало заметным и информационном пространстве – в зарубежных СМИ и в соцсетях Интернета появляется масса оценок Нижнего Новгорода и других городов области.

"Этот информационный интерес дает возможность сравнения нашего города с другими. Стоит отметить, что Нижний выглядит весьма достойно на фоне других российских городов принимающих футбольные матчи. Стадион, созданный в прекрасном природном и доступном месте, на всех матчах всегда заполнен, а сами матчи проходят без эксцессов. При этом нижегородцы, как представители власти, так и простые жители, весьма открыты и гостеприимны. Очевидно, что Нижний Новгород нашел свое достойный образ среди многочисленных иностранных гостей, некоторые из которых теперь четко понимают разницу между двумя российским городами с похожими названиями", - подытожил Гуськов.