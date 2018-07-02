"Нижний Новгород стал счастливым для нашей команды", - Колинда Грабар-Китарович Общество

Колинда Грабар-Китарович Фото: Аккаунт в Facebook

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович отметила высокий уровень обеспечения безопасности во время Чемпионата мира по футболу в России и, в частности, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 2 июля 2018 года.

Согласно информации, президент Хорватии и врио губернатора региона Глеб Никитин посетили матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании, который состоялся в Нижнем Новгороде 1 июля. До начала игры Колинда Грабар-Китарович познакомилась с туристическим потенциалом Нижнего Новгорода, и обсудила с Никитиным вопросы развития двустороннего сотрудничества.

"В Нижнем Новгороде я провела замечательный день, все было прекрасно организовано, и я чувствовала себя, как дома", - заявила Колинда Грабар-Китарович.

"Я впечатлена тем, как Россия справляется с вопросами безопасности на новых стадионах, как все просто и близко организованно. Мы слышим много положительных отзывов от фанатов о том, как удобно путешествовать по Росcии с Fan ID. Мы все довольны, наслаждаемся российским гостеприимством и тем, как вы организовали чемпионат, особенно здесь, в Нижнем Новгороде, который стал счастливым для нашей команды", - добавила она.

Глеб Никитин рассказал, что они также обсудили вопросы интенсификации торгово-экономических отношений и сотрудничество в гуманитарной сфере. Он выразил уверенность, что эти контакты приведут к увеличению туристического потока из Хорватии в Россию в целом, и в Нижегородскую область в частности.

В своем официальном аккаунте в Facebook Колинда Грабар-Китарович поздравила сборную своей страны с победой. Также она разместила видео того, как поздравляет команду во главе с тренером Златко Даличем сразу после матча.

Как сообщалось ранее, делегация из Хорватии планирует визит в Нижний Новгород в сентябре 2018 года для обсуждения экономического сотрудничества с Нижегородской областью.