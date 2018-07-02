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Общество

"Участок трассы М-7 в Кстовском районе будет ремонтироваться исключительно в ночное время", - Вадим Власов

04 июля 2018 16:14  [336] Общество
Вадим Власов

Вадим Власов

Фото: fontanka.ru

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Участок трассы М-7 в Кстовском районе будет ремонтироваться исключительно в ночное время", - сообщил министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов на брифинге 4 июля 2018 года, комментируя ограничение движения на федеральной трассе М-7.

Речь идет об ограничении движения на двух участках трассы М-7 "Волга" в Кстовском и Лысковском районах области до 30 сентября 2018 года, в связи с проведением работ по устройству слоев износа дорожного покрытия.

"Нижегородцы недавно пережили проблематичную ситуацию, связанную с ремонтом моста через Кудьму на федеральной трассе М-7 в Кстовском районе. По этому поводу было много проблем, были моменты, которые из-за неполноты информации превращались в некорректную информацию. Один участок по городу Кстово с 435 км по 442 км будет ремонтироваться исключительно в ночное время, на дневное движение не будет влияния. Что касается дальнего участка с 524 км по 544 км в Лысковском районе, работы будут выполняться с трех ночи до трех дня. Когда у жителей будут возникать вопросы, у нас налажено взаимодействие с ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород", мы направили проект соглашения, где будет четко рассмотрен порядок взаимодействия. Изначально предусматриваются одни сроки ограничения движения, но фактически работы будут выполняться с минимальной нагрузкой на существующую транспортную ситуацию", - рассказал он.

Напомним, что помимо этих транспортных изменений, до конца 2018 года будет ограничено движение на трёх участках трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов, и до декабря - на участке трассы М-7 в Богородском районе.

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