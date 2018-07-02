Марина Марченко: "ГАЗовская техника с честью преодолела весь сложный путь легендарного автопробега "Москва – Каракумы – Москва" Общество

Марина Марченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд

Мало кто знает, что 85 лет назад - в 1933 году - через Горьковскую область проходил исторический автопробег "Москва – Каракумы – Москва". Он стартовал в столице нашей Родины 6 июля и продолжался в общей сложности больше двух месяцев. Что это был за автопробег, с какой целью организован, кто был его участниками – ответы на все эти вопросы хранятся в документах Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГОПАНО). Этой теме посвящен наш разговор с заместителем директора ГОПАНО Мариной Марченко.

- Марина Александровна, Вы уже совершили это "путешествие во времени" и тщательно изучили имеющиеся в нашем архиве на этот счет документы. В ХХ веке автопробеги были достаточно популярны. Для чего был организован этот?

- Для начала давайте вспомним, что в 20-е – 30-е годы ХХ века в СССР происходило грандиозное по своей значимости и масштабам строительство промышленных предприятий. Наряду со станками, различным оборудованием нашей стране требовались надежные в эксплуатации автомобили. Так, в 1924 году в Москве был выпущен первый советский автомобиль "АМО-Ф-15". А в 1932 году с конвейера Горьковского автозавода сошли грузовые машины ГАЗ-АА, для которых, естественно, требовались резиновые покрышки. Поэтому заводы Ленинграда, Воронежа и Ярославля начали их производство как из натурального, так и из синтетического каучука. Не стояла на месте и наука - Научно-исследовательский институт резиновой промышленности разработал новую конструкцию – "сверхбаллоны". Однако какие из них наиболее прочны и надежны в эксплуатации, могли показать только испытания. Многих в то время волновало: смогут ли наши автомобили составить конкуренцию машинам иностранного производства? Сумеет ли советская промышленность твердо встать на ноги, наладив серийное производство машин?

Поэтому летом 1933 года было принято решение о проведении автомобильного пробега Москва – Каракумы – Москва. Грузовым и легковым машинам отечественного производства Московского автомобильного завода им. Сталина и Горьковского автомобильного завода им. Молотова предстояло пройти путь длиной в 9,5 тысяч километров в различных дорожных и климатических условиях, в том числе пересечение пустыни Каракумы, что, согласитесь, смело можно было назвать одной из сложнейших задач. Путь лежал через многие населенные пункты: Москву, Горький, Ташкент, Хиву, Баку, Тбилиси, Харьков, Воронеж и другие города.

Автоколонна стала своеобразной "лабораторией на колесах": пять бригад технической комиссии, которой руководил инженер Осипов, должны были всесторонне оценить достоинства и недостатки автомобилей, их проходимость по проселочным дорогам, болотам, грязи и пескам. Важно было проверить качество топлива и смазочных материалов, определить лучшие шины. А специальная комиссия собиралась изучить влияние пробега на организм человека, его нервную систему. Кроме того, участниками автопробега стали представители гидрометеорологических учреждений. Журналисты и радиоспециалисты, призванные освещать основные события, тоже готовились к долгому путешествию.

- Как именно все это происходило 6 июля 1933 года?

- Старт автопробега "Москва – Каракумы – Москва" состоялся в полдень в Москве, на площади "Смычка" Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Участие в пробеге начал 21 автомобиль: шесть легковых машин "ГАЗ-А", четыре "полуторки" "ГАЗ-АА", три трехосных машины "Форд-ААА", три трехоски "ГАЗ-ААА", четыре машины Московского автозавода имени И.В. Сталина "АМО-3", полуторатонный "Форд" Московского автоклуба и импортный "Форд- АА" после капитально ремонта. Таким образом, получается, что среди машин, ставших участниками пробега, 13 автомобилей (три четверти) были произведены на Горьковском автозаводе. Возглавил пробег командор Александр Максимович Мирецкий.

- Судя по всему, Горький стал первой остановкой автоколонны.

- Да, первая остановка была запланирована на 8 июля как раз в Горьком. К приезду автоколонны готовились. На площади Советской - ныне Минина и Пожарского - состоялся торжественный митинг. В дни пребывания в нашем городе гости в полном походном составе посетили автозавод. В Горьком же к пробегу присоединились еще две машины. И 9 июля уже 23 автомобиля направились в Чебоксары. После выезда из нашего города твердое дорожное покрытие закончилось, ехать пришлось по грунтовой дороге. Погодными сводками участников автопробега снабжали на гидрометеорологических постах, которые были выставлены по Казанскому тракту через каждые 30 км.

К 18 июля автоколонна прошла 1,5 тысячи км. Несмотря на метеорологические сводки, обещавшие пасмурную погоду, стояла жара до 40-50 градусов. Людей обдавал зной и густая пыль. Тем не менее, расстояние в 400 км, отделяющее Самару от Оренбурга, машины прошли за полтора дня. Так была пересечена граница Европы и Азии.

А 2 августа все 23 машины прибыли в Ташкент, оставив позади уже 4 тысячи км, в том числе и необъятные степи Казахстана. Встреча автоколонны здесь вылилась во всенародный праздник: весь город был украшен арками, лозунгами и цветами, на демонстрацию вышли более 300 тысяч человек. В Ташкенте участники пробега сделали четырехдневную остановку, чтобы основательно подготовиться к дальнейшему пути. Для снабжения машин горючим и смазочными материалами было создано 16 баз, три из них - непосредственно в Каракумах, а также устроено 18 продовольственных баз, пункты с питьевой и технической водой. Немногочисленные колодцы в Каракумах заранее обследовали и привели в порядок. Кроме того, в Ташкенте машины прошли тщательный осмотр и техническую подготовку к переходу через пустыню. Для связи в распоряжении участников автопробега было три радиостанции.

- Что говорили о машинах специалисты? Насколько хорошо себя показывала техника?

- Все отрезки пути тщательно анализировались – в техническом плане. Так, покинув гостеприимный Ташкент, автоколонна двинулась на Джизак. Стокилометровый путь от Джизака до Самарканда машины прошли с большим напряжением: мешали пыль и зной - температура воздуха доходила до 45 градусов. Однако вывод специалистов был однозначный: отечественные автомобили могут работать в любых условиях и районах страны, но при внесении отдельных конструктивных изменений. К примеру, для Средней Азии следовало бы усилить радиаторы "АМО-3", систему вентиляторов машины ГАЗ, на обоих автомобилях поставить воздухоочистители, покрасить в белый цвет и комбинировать резину. Хорошей оценки экспертов заслужили шасси, рессоры, система подвески.

15 августа автоколонна уже была на территории Туркмении. Именно здесь начинался самый трудный этап автопробега – пустынный. Путь был опасный, почти неисследованный. Пройдя Приаральскую пустыню, автомобили пересекли пески Кзылкумской пустыни. Это стало своеобразной генеральной репетицией перед Каракумами, поскольку по своей непроходимости кзылкумские пески приравнивались к каракумским: 30-метровый пласт сыпучих песков тягучими клещами держал машины, поэтому 14 км этого пути машины смогли преодолеть только за 11 часов! Неприспособленные к пескам автомобили "АМО" вязли, горьковские полуторки также с большим трудом пробивались сквозь сыпучие пески. Однако легковые автомашины ГАЗ, "обутые" в сверхбаллоны, продемонстрировали отличные ходовые качества. Они удивительно, скользя, передвигались вокруг застрявшей в песчаной массе трехоски.

- Хочется верить, что Каракумы также удалось преодолеть без потерь…

- Так и было! 23 августа, если можно так сказать, начался штурм пустыни. В переводе с тюркского Каракумы означают "черные пески", что явно не добавляет оптимизма к общей картине - преодолевать пески этой безжизненной пустыни, безусловно, было непросто. Машины спускались в долину высохшего русла Аму-Дарьи, вязли в песках вблизи колодца Дехчи, из-за чего их пришлось вытаскивать буквально всю ночь. Кроме того, научная бригада сделала открытие - было установлено, что граница Усть-Урта лежит в среднем на 30 км ниже, чем указано на карте. Наконец, 29 августа автоколонна в полном составе прибыла в Красноводск. То есть участникам удалось пересечь пустыню всего за 6,5 суток вместо 13 запланированных.

6 сентября, находясь два месяца пути, контрольный спидометр показывал 6,9 тысяч км. Был пересечен весь Азербайджан и Грузия. В горных условиях машины также показали себя превосходно, движение затрудняли лишь многочисленные пересохшие русла рек – порожистые и каменистые.

Из Армавира руководитель горьковской группы С.А. Жолнерович направил в Горький телеграмму такого содержания: "Машины производства ГАЗ героически совершили переход в 8 тысяч км через пустыню Каракум, продолжают бодро двигаться вперед в Москву, показали высокие качества производства и управления в пробеге".

30 сентября, на завершающем этапе, "каракумцев" приветствовали жители Подольска. Здесь же проходила выставка легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, выпущенных отечественным автопромом. И вот уже снова Москва. Участники автопробега следуют по столице, описывая кольцо – через Добрынинскую площадь по Пятницкой, дальше через Красную площадь по Тверской и Садовому, по внешнему проезду бульварного кольца, через Крымский мост в Парк культуры и отдыха. Позади вязкие пески, заброшенные караванные тропы, пухлые солончаки пустыни, бездорожье Казахстана и Татарии, жуткая пыль Средней Азии, стремительные серпантины Кавказа. Легендарный автопробег окончен!

- Каков был главный вывод?

- Машины выдержали самые разные диапазоны температурной шкалы, вплоть до нестерпимого зноя Каракумской пустыни. После 80-дневного экзамена, сданного отечественными машинами, молодой автомобильной промышленности страны можно было выдать аттестат зрелости. Смелый спортивный замысел автомобилистов во главе с Мирецким вылился в крупную демонстрацию достижений советской науки и техники. Результаты автопробега оказались выше самых смелых ожиданий.

- А что конкретно эксперты говорили об автомобилях Горьковского автозавода?

- 8-10 октября 1933 года участники пробега посетили Горький во второй раз. По мнению руководителей автопробега, легковые автомобили "ГАЗ" по конструкции оказались не ниже однотипных заграничных. Их моторы работали легко, не хуже "фордовских". Ни одной аварии не потерпели и "газовские" грузовики, их можно было смело запускать в серийное производство. С самой лучшей стороны показали себя грузовики "АМО-3". В связи с этим высказывались планы с начала 1934 года значительно расширить выпуск автомашин на Московском автозаводе им. Сталина, а с конвейера Горьковского автозавода ежедневно должно было сходить 230 машин. Но для такого большого количества машин требовались соответствующие кадры – грамотные и заботливые водители, а также увеличение числа гаражей и, конечно, хорошие дороги, ведь дорожное строительство сильно отставало от потребностей быстро растущего автомобильного парка. Кроме того, по итогам автопробега были отмечены и проблемы с комплектующими (стеклами для фар, карбюраторами, спидометрами, дверными ручками).

Еще один итог автопробега - изучение пустынь с целью их дальнейшего освоения: научная бригада собрала ценные материалы, позволившие дать их более точную геологическую, гидрологическую, почвенную и растительную характеристику, что позволило наметить пути хозяйственного использования этих районов.