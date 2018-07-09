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Общество

"Правительство страны дало возможность внести предложения по законопроекту о повышении пенсионного возраста", - Борис Шахов

11 июля 2018 16:09  [355] Общество
Борис Шахов

Борис Шахов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Правительство страны дало возможность внести предложения по законопроекту о повышении пенсионного возраста", - заявил председатель Общественного совета при Законодательном собрании Нижегородской области Борис Шахов в ходе заседания совета по вопросам пенсионной реформы 11 июля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ЗС НО, в мероприятии приняли участие вице-спикер Ольга Щетинина, председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.

Основной темой обсуждения стал проект изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, внесенный Правительством РФ в июне 2018 года. В ходе заседания члены Совета обсудили вопросы занятости россиян, трудоустройства молодежи и гарантии работы старшему поколению. По их словам, пенсионная реформа окажет серьезное воздействие на все сферы жизни российского общества - она существенно трансформирует и систему государственных финансов, и рынок труда.

По словам председателя совета Бориса Шахова, "это не политическое событие, проект федерального закона носит исключительно экономический характер". "Правительство страны не поставило перед нами этот проект как данное, а дало возможность выразить мнение и дать свои предложения. Организации, предприятия уже направляют свои идеи в Государственную думу. В дальнейшем, уверен, что законопроект отразится и на основных пунктах Стратегии развития Нижегородской области, общественные обсуждения которой сейчас проходят в регионе", - отметил он.

Как подчеркнул председатель Научно-консультативного совета при ЗС НО Александр Лаврентьев, законопроект требует доработки. "На мой взгляд, есть ряд процедурных недостатков. Однако, необходимость пенсионной реформы назрела, потому что дефицит пенсионного фонда достаточно большой. Сегодня он покрывается за счет федерального бюджета. Считаю, что вместе с данным законопроектом необходимо проанализировать работу пенсионного фонда", - добавил он.

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