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Политика

"Законопроект о пенсионной реформе регулирует отношения в том "завтра", которое у нас еще не наступило", - Надир Хафизов

12 июля 2018 13:14  [180] Политика
Надир Хафизов

Надир Хафизов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Законопроект о пенсионной реформе регулирует отношения в том "завтра", которое у нас еще не наступило", - заявил журналистам председатель комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области Надир Хафизов ("Единая Россия"), комментируя одобрение региональным парламентом проекта федерального закона о повышении пенсионного возраста, 12 июля 2018 года.

"Одна из самых главных претензий к законопроекту – отсутствие обоснованных последствий его принятия. Это правда. И мы в этом солидарны. Не сходимся в одном: или мы продолжаем это обсуждать, или мы выходим из диалога. Я сам пребываю в этом возрасте, и у меня есть свой личный взгляд на эту проблему. Я уверен, что многие наши граждане предпенсионного возраста идеализируют состояние человека на пенсии. Вряд ли вы найдете пенсионера, который живет счастливо даже на самую высокую пенсию. Нет такой возможности. Скорей всего, удовлетворение от пенсионного возраста получают те, кто заблаговременно к нему подготовился. Чаще всего это случается с теми, кто воспитал хороших успешных детей, кто имеет массу увлечений, кроме профессии, и находит равновесие между собой и миром. Это сложнейшая вещь. Есть такая максима: на сложный вопрос нет простых ответов. Часто бывает, что те, кто имеют категоричные суждения, очень слабо владеют предметом. Это эмоциональная реакция", - отметил Хафизов.

"Я согласен с тем, что предъявление обществу это реформы произошло в шоковой форме. Но, встречаясь с коллективами, я вижу, что шоковая стадия проходит. Конечно, был выдвинут самый жесткий формат проведения этой реформы. Я думаю, это своеобразная встряска всего нашего общества, чтобы побудить начать отвечать на многие вопросы. Ведь этот закон – это не просто про пенсионный возраст, а про то, как нам всем начать догонять то ментальное отставание, которое в обществе имеется. Нужен прорыв, нужно менять системы взглядов. Этот закон регулирует отношения в том "завтра", которое у нас еще не наступило. Весь мир живет в постиндустриальном обществе, это мы затоптались в индустриальном. Много тяжелой работы уже выполняется с искусственным интеллектом. Если ты современен, ты должен перенимать навыки совсем другого мира, переучиваться. И любой гражданин развитых стран уже с молодости начинает планировать предыдущие периоды. Поэтому однозначно ответить на вопрос позволит только солидарная работа ветвей власти, контакты с людьми, понимание их проблем", - подчеркнул председатель соцкомитета.

Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Данный вопрос внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, которая принимает отзывы и предложения от региональных парламентариев до 17 июля.

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