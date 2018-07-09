Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [14596] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11120] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [10237] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
21 сентября 2017 11:43  [8439] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [7734] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
07 июля 2018 13:10  [6405] "Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
07 мая 2018 13:47  [5812] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
06 декабря 2017 20:10  [5095] "Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области", - Глеб Никитин
12 апреля 2018 17:43  [5057] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
12 апреля 2018 17:49  [4355] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
Последние новости рубрики Политика
12 июля 2018 13:51  [1149] "Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов
12 июля 2018 13:29  [133] "Голос улицы должен оказать большее воздействие на власть, чем голосование в региональных парламентах", - Владислав Егоров
12 июля 2018 13:14  [179] "Законопроект о пенсионной реформе регулирует отношения в том "завтра", которое у нас еще не наступило", - Надир Хафизов
12 июля 2018 12:52  [763] "Если ничего не делать, Пенсионный фонд просто схлопнется", - Евгений Лебедев
12 июля 2018 11:50  [855] Бывший военный выдвинулся на довыборы в Госдуму по округу №129 в Нижегородской области
12 июля 2018 11:15  [248] Более 1,5 тысяч жителей Арзамаса Нижегородской области приняли участие в митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста
12 июля 2018 10:59  [2225] Нижегородское Заксобрание большинством голосов поддержало проект закона о пенсионной реформе
12 июля 2018 10:32  [906] Полномочия двух депутатов сельсоветов в Гагинском районе Нижегородской области прекращены по требованию прокуратуры
12 июля 2018 10:21  [292] Тридцать пять депутатов ЗС НО принимают участие во внеочередном заседании по вопросу пенсионной реформы
11 июля 2018 13:30  [471] Суд в четвертый раз продлил срок реализации имущества нижегородского депутата Валерия Гельжиниса
Политика

"Голос улицы должен оказать большее воздействие на власть, чем голосование в региональных парламентах", - Владислав Егоров

12 июля 2018 13:29  [133] Политика
Владислав Егоров

Владислав Егоров

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Голос улицы должен оказать большее воздействие на власть, чем голосование в региональных парламентах", - заявил журналистам заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, лидер фракции КПРФ Владислав Егоров, комментируя одобрение региональным парламентом проекта федерального закона о повышении пенсионного возраста, 12 июля 2018 года.

"Сегодня мы видели консолидированное голосование фракции "Единая Россия" за повышение пенсионного возраста. Мы понимаем, что Госдума в первом чтении в июле примет этот проект, так как большинство там за "Единой Россией". Это еще ничего не означает, потому что до сентября сила протестных настроений будет только нарастать. Мы провели уже три большие акции в Дзержинске, Арзамасе и Кстове. КПРФ планирует провести общегородскую акцию и в Нижнем Новгороде 26 июля. Это будет в рамках всероссийской акции протеста. Я убежден, что голос улицы должен оказать большее воздействие на власть, чем голосование "Единой России" в региональных парламентах, которое, как мы видим, везде одинаково проходит. Думаю, что нужно закрыть тему с парламентскими обсуждениями и довериться населению, которое на митингах будет выражать свою позицию и доносить ее до власти", - отметил Егоров.

"Надо сказать, что власть на самом деле боится массового и энергичного протеста. Думаю, что определенные уступки мы от власти получим. Не исключаю, что тема понижения пенсионного барьера для женщин может прозвучать уже в первом чтении. Это будет означать, что мы на правильном пути, но нужно будет продолжить борьбу. Думаю, что в конечном счете можно будет сдержать это решение", - заключил депутат.

Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Данный вопрос внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, которая принимает отзывы и предложения от региональных парламентариев до 17 июля.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph