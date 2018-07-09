"Голос улицы должен оказать большее воздействие на власть, чем голосование в региональных парламентах", - Владислав Егоров Политика

Владислав Егоров

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Голос улицы должен оказать большее воздействие на власть, чем голосование в региональных парламентах", - заявил журналистам заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, лидер фракции КПРФ Владислав Егоров, комментируя одобрение региональным парламентом проекта федерального закона о повышении пенсионного возраста, 12 июля 2018 года.



"Сегодня мы видели консолидированное голосование фракции "Единая Россия" за повышение пенсионного возраста. Мы понимаем, что Госдума в первом чтении в июле примет этот проект, так как большинство там за "Единой Россией". Это еще ничего не означает, потому что до сентября сила протестных настроений будет только нарастать. Мы провели уже три большие акции в Дзержинске, Арзамасе и Кстове. КПРФ планирует провести общегородскую акцию и в Нижнем Новгороде 26 июля. Это будет в рамках всероссийской акции протеста. Я убежден, что голос улицы должен оказать большее воздействие на власть, чем голосование "Единой России" в региональных парламентах, которое, как мы видим, везде одинаково проходит. Думаю, что нужно закрыть тему с парламентскими обсуждениями и довериться населению, которое на митингах будет выражать свою позицию и доносить ее до власти", - отметил Егоров.



"Надо сказать, что власть на самом деле боится массового и энергичного протеста. Думаю, что определенные уступки мы от власти получим. Не исключаю, что тема понижения пенсионного барьера для женщин может прозвучать уже в первом чтении. Это будет означать, что мы на правильном пути, но нужно будет продолжить борьбу. Думаю, что в конечном счете можно будет сдержать это решение", - заключил депутат.



Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Данный вопрос внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, которая принимает отзывы и предложения от региональных парламентариев до 17 июля.