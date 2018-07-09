"Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов Политика

Владислав Атмахов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - заявил лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов, комментируя одобрение региональным парламентом проекта федерального закона о повышении пенсионного возраста, 12 июля 2018 года.

"Это цинично и по сути даже неразумно. Во-первых, принятие решения правительство перекладывает на депутатов, а потом везде будут говорить, что инициатива шла от региональных парламентов. Уже сейчас пишут, что 61 регион проголосовал за законопроект. Фракция ЛДПР на этот законопроект никакого отзыва не пишет. Весь наш отзыв – это категорическое "нет", - сказал Атмахов.

"Давайте еще зададимся вопросом, где те частные пенсионные фонды, которые развалились? Кто-нибудь слышал, что было какое-то уголовное дело по поводу исчезновения пенсионных средств из частных фондов? А ведь их достаточно много. И сейчас эту ответственность за недостающие средства хотят переложить на наших пенсионеров", - сказал депутат.

"Средняя продолжительности жизни в Нижегородской области – 64 года, а предлагают в 65 мужчинам выходить на пенсию. Женщины должны уходить на пенсию в 63 года. Мы же потеряем наше молодое поколение, потому что некому будет сидеть с внуками, пока молодежь работает. Молодежь должна развиваться, учиться, иметь возможность для профессионального роста, а мы бабушек будем заставлять работать", - подчеркнул лидер фракции ЛДПР.

Также, по мнению Владислава Атмахова, перед тем, как этот законопроект вносить, власти должны были подготовить население. "Как можно построить дом без крепкого фундамента? Нужно было, например, поднять размер пенсий сначала. А получилось, что внесли инициативу, просто прикрывшись красивыми моментами Чемпионата мира по футболу", - заключил депутат.

Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Данный вопрос внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, которая принимает отзывы и предложения от региональных парламентариев до 17 июля.