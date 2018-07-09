Экс-директор нижегородского турагентства получила условный срок за мошенничество на 1,6 млн рублей Общество

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил к условному сроку экс-руководителя туристического агентства в Нижнем Новгороде за мошенничество на 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 12 июля 2018 года.

Согласно информации следствия, в 2015-2016 годы 28-летняя нижегородка, работая в должности генерального директора туристического агентства, заключала договоры с клиентами на организацию туристических поездок. Однако женщина взятые на себя обязательства по организации туров не исполняла, а денежные средства присваивала. В результате 27 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1,6 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по 21 эпизоду по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба). Подсудимая вину признала полностью, имеет малолетнего ребенка, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, частично возместила причиненный ущерб.

Суд приговорил её к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.