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Культура и отдых

Ольга Шайдуллина: "Канон Покаянен" стал возможен в том виде, в котором есть, именно в Нижнем Новгороде"

23 ноября 2018 11:21  [352] Культура и отдых
Ольга Шайдулина

Ольга Шайдулина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Композитор, режиссер-постановщик Ольга Шайдуллина в проекте "Герои Волги" рассказала о готовящемся перформансе "Канон Покаянен"

- Ольга, вы сейчас ставите в Нижнем Новгороде пластический спектакль-перформанс "Канон Покаянен". Что значит пластический спектакль?

- На самом деле мы не знали, как обозначить то, что будет 25 ноября так, чтобы все поняли, чтобы дать намеки на тот жанр, ту форму, которая ждет зрителей. Это примерные ассоциации. Если выбирать всё-таки между спектаклем и перформансом, то я бы выбрала перформанс. Потому что, когда ты работаешь как режиссер над спектаклем, то очень точно ведешь внимание зрителя, здесь же – иное отношение зрителя к тому, что будет происходить.

- Что такой спектакль из себя представляет? Что это будет?

- Основа – великое произведение нашего современника Арво Пярта. Во-первых, это колоссальная вещь, написанная для хора акапелла, которая длится полтора часа. Оно в обиходе православной русской церкви. Церковь приняла это как музыкальное сочинение, хотя оно авторское, а такое бывает не часто. Во-вторых, весь перформанс строится из того, как мы услышали, интерпретировали и решили для себя эту тему покаяния, структуру мышления Арво Пярта. Там участвуют пластические актеры, хор, видео-оператор, который создает online. Это не трансляция, а именно видео-перформанс.

- Какова структура вашего перфоманса?

- Линия есть. Мне бы не хотелось ее рассказывать, как режиссеру, потому что это перформанс. Начиная с того, что мы исполняем эту духовную музыку в ночном клубе, где до нас был "Чайф". Само помещение, в котором холодный свет, уже становится контекстом к этому сочинению. Мой первый приезд был для того, чтобы понять, где бы создать это действие. Все, что будет происходит 25 числа, было создано специально для Milo Concert Hall, для этого пространства.

- У вас был маленький выбор, где проводить такое в Нижнем Новгороде?

- У нас была затея – увести эту музыку из храма в другую среду. В этом и есть перформанс: мы до конца не знаем, что будет. Никто не знает, не представляет. Потому что перформанс невозможен без зрителя, который это воспринимает и переосмысливает.

- Насколько вообще наша публика готова к такому? Насколько понимает?

- Мне кажется, что Нижний Новгород прогрессирует, правда. У меня даже не возникает ощущения, что мы идем к публике с каким-то диссонансом. Думаю, это событие возможно было только потому, что Нижний Новгород есть, и он такой, и его публика такая. Я не могу сказать, что это было бы интересно в каждом городе. И не в каждом городе есть такой колоссальный хор, я в полном восторге. Я встретила абсолютное понимание, абсолютное "да". Многие говорят, что такое невозможно, и на этом все заканчивается.

- Насколько труппа состоит из нижегородцев и тех, кого вы привезли с собой?

- Все нижегородцы, за исключением постановщиков и видео-оператора. Мы пригласили работать из театра "Преображение" пять солистов и хор "Нижний Новгород". Звукорежиссер разработал целую систему, как звучит в этих условиях хор. Кстати, с трех камер все будет сниматься. Мы выстраиваем картинку мира, а зритель выбирает. Мы не фиксируем его внимание, находимся в рамках музыки.

- Вы говорите, что для зрителя будет много места для самоинтерпретации. Наверняка вам будет любопытно, что они там увидели и услышали?

- Да! И поэтому я всегда прошу зрителей писать об этом. Все дает интернет: хештеги, обсуждения. Это здорово, когда зритель высказывается в сети о том, что он увидел и услышал. Интереснее, когда это делают именно незнакомые. Хоть интернет и безжалостен, но у нас в жизни вообще все решает фокус внимания. Я знаю, что в момент, когда репетируешь, приходит мысль: "Все, я ухожу из профессии". Но нет, нужно идти дальше.

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